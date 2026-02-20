Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un herido tras una pelea en una vivienda en Ponteceso

La Guardia Civil asegura que, por el momento, no se ha interpuesto ninguna denuncia

Los hechos tuvieron lugar en la Avenida Eduardo Pondal, de Ponteceso.

Los hechos tuvieron lugar en la Avenida Eduardo Pondal, de Ponteceso. / Google Maps

José Manuel Ramos Lavandeira

Ponteceso

Un varón resultó herido la pasada noche y tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital de A Coruña tras un enfrentamiento con otros individuos en un piso de la Avenida Eduardo Pondal, de Ponteceso.

Al parecer, los presuntos agresores huyeron a pie del lugar. Por el momento, según confirma la Guardia Civil, no se ha interpuesto ninguna denuncia al respecto. Algunas fuentes apuntan a un posible ajuste de cuentas.

