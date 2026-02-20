Un herido tras una pelea en una vivienda en Ponteceso

Un varón resultó herido la pasada noche y tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital de A Coruña tras un enfrentamiento con otros individuos en un piso de la Avenida Eduardo Pondal, de Ponteceso.

Al parecer, los presuntos agresores huyeron a pie del lugar. Por el momento, según confirma la Guardia Civil, no se ha interpuesto ninguna denuncia al respecto. Algunas fuentes apuntan a un posible ajuste de cuentas.