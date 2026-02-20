SUCESO
Un herido tras una pelea en una vivienda en Ponteceso
La Guardia Civil asegura que, por el momento, no se ha interpuesto ninguna denuncia
Ponteceso
Un varón resultó herido la pasada noche y tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital de A Coruña tras un enfrentamiento con otros individuos en un piso de la Avenida Eduardo Pondal, de Ponteceso.
Al parecer, los presuntos agresores huyeron a pie del lugar. Por el momento, según confirma la Guardia Civil, no se ha interpuesto ninguna denuncia al respecto. Algunas fuentes apuntan a un posible ajuste de cuentas.
- El venezolano que limpió la marquesina vandalizada en Milladoiro: «Venezuela pariume e Galicia acolleume»
- De vanguardista oficina de turismo a punto de 'trapicheo' en Santiago: 'Esto es un escándalo
- Sin avances en la negociación del convenio del transporte: la CIG se encierra en la sede de la patronal
- Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia
- Chollos' inmobiliarios en Santiago: tres pisos perfectos para invertir por menos de 200.000 euros
- Un siglo sirviendo comida casera: así es el ‘Santo Grial’ de los restaurantes gallegos
- Marga Charol anuncia un outlet exclusivo en Santiago con descuentos de hasta el 80%
- El jardín con más de 4.000 camelias que enamora a National Geographic: un mar de flores a media hora de Santiago