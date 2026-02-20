Marcos Manteiga Outeiro

Pedro Blanco inaugura el foro de innovación InnoAmes en Milladoiro con 30 empresas tecnológicas

Milladoiro acoge una nueva edición de la jornada de innovación para las empresas de Ames InnovAmes. Se trata de una jornada de innovación que comenzaba en la mañana de este viernes en el pabellón polideportivo del Milladoiro. El objetivo es acercar las últimas tendencias en el mundo de la innovación de la mano de las empresas del Ayuntamiento de Ames, y este año también con empresas de municipios cercanos, a todos los públicos, generando un espacio para el aprendizaje y el diálogo, donde se comparta conocimiento y surjan sinergias que den lugar a proyectos innovadores. Más información