Pedro Blanco inaugura el foro de innovación InnovAmes en Milladoiro con 30 firmas punteras

Milladoiro acoge una nueva edición de la jornada de innovación para las empresas de Ames InnovAmes, que inauguraba el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, arropado por el regidor y buena parte de la Corporación. Se trata de una iniciativa de innovación que comenzaba en la mañana de este viernesen el pabellón polideportivo del Milladoiro. El objetivo es acercar las últimas tendencias en el mundo de la innovación de la mano de las empresas del Ayuntamiento de Ames, y este año también con empresas de municipios cercanos, a todos los públicos, generando un espacio para el aprendizaje y el diálogo, donde se comparta conocimiento y surjan sinergias que den lugar a proyectos innovadores.

Autoridades en la inauguración de InnoAmes en Milladoiro / Marcos Manteiga Outeiro / ECG

Así, y además de los premios a los mejores proyectos, educativos y empresariales, y charlas, se puso en marcha una muestra con estands de Conic vascular -CAST, Ficción Producciones, Nanogap, Sinerxia, Cartogalicia, Impulsadixital, Werobots, Codery, Karbonius, Casalonga forestal y jardín, Emotionallight, Silvereira, Artesanía Tuñas, Bahiasoftware, Nortigalia, Placein, Biostatech, Catec, Clun, Stampa, Iluminaciones Santiaguesas, Gst, Ojoalvatio, Augas de Ames, H2GZ, DOOIGNIT y Elora, todas ellas de Ames.

Desde otros municipios

Asimismo, desde otros municipios próximos a Ames llegan Adoc Vimbio e Cloud.gal, de Santiago de Compostela; Farmasecurity, de Vigo; Metalia Consultores, de As Pontes; Obit Dynamics, de Ribeira; Disal, de Vilagarcía de Arousa e Powernet, de A Coruña. Estes dos últimos concellos forman parte da Rede Innpulso. Y en cuanto al alumnado presente, acudieron de los principales centros locales.

Otra de las principales novedades es la presencia de instituciones como la Zona Franca de Vigo, que estará representada por el delegado especial del Estado David Regades; y la secretaría general de Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, representada por su secretaria Teresa Riesgo e Isabel Martínez, subdirectora adjunta de Política y Estrategia Aeroespacial.