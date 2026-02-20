Llega el día grande de las Xornadas Arredor da Camelia hasta Ribadulla

La edición número 30 de las Xornadas Arredor da Camelia de Vedra seguirán este sábado con la ruta Explorad@res de Camelias y el taller creativo infantil y familiar Ornamentación con camelias (anotaciones en la web municipal). El día grande llegará el domingo 22, con la apertura de la muestra en el entorno del Pazo de Santa Cruz de Ribadulla a mediodía; inauguración por parte de la conselleira de Vivenda a las 13.00 horas y posterior actuación de la Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla.

Programa vespertino

Ya por la tarde, espectáculo Danzamos no verán del cantautor Xoán Curiel (17.00 horas); Ceremonio del té con Beatriz Piñeiro a las 18.00 horas y concierto conmemorativo de estas jornadas a cargo de A Misela, sobre las 19.00 horas. El programa también contará con talleres, degustaciones y estands, aparte de una actividad posterior, prevista para el 14 de mayo y aún pendiente de poner en marcha sus anotaciones: la excursión a Salceda de Caselas, con un precio de 30 euros. Allí se podrán visitar plantaciones de esta flor de invierno emparentada con el té. Incluyen certamen de dibujo y la marcha BTT Cicloturista polo Val do Ulla, 3 de mayo.