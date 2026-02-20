Un nuevo episodio de robos en Vedra: asaltan dos viviendas

Vecinos de Vedra trasladaban a este diario la comisión de al menos dos robos que tuvieron como marco la localidad de San Xián de Sales el pasado fin de semana. A la Guardia Civil, sin embargo, solo le consta uno, porque la otra familia afectada al parecer no ha presentado denuncia aún.

Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde, y el botín, el habitual en estos casos: «Dinero y joyas», confirmaban los agentes. Las mismas fuentes han querido desvincular estas dos entradas en domicilios ajenos de la auténtica batería de ilícitos que se le atribuyen a la Banda del Volvo. Este grupo organizado del este sufrió un reciente golpe con varias detenciones de sus miembros.

Punto caliente

Hay que recordar, precisamente, que Vedra fue uno de los puntos calientes azotados por los robos de la citada banda, con constancia de entradas en inmuebles de Vedra, Trobe o Santa Cruz de Ribadulla, y ya durante estas pasadas navidades «en San Xián e Sarandón, onde parece que estiveron a punto de collelos», apuntaba el propio regidor. En este caso, curiosamente, el modus operandi era parecido, ya que los cacos optaron por entrar de tarde en varias casas de esta localidad.

Anteriormente hicieron lo propio en Teo, donde la alcaldesa llegó a hacer un llamamiento para el refuerzo policial ante la cifra de asaltos. También en Ames y Boqueixón saltaron las alertas, en una vorágine que se extendió por A Estrada, Trazo o Silleda, y que parece haber tenido un efecto llamada al respecto de las últimas sustracciones registradas en San Xián, una localidad limítrofe con la capital de Galicia.