Denuncian un nuevo vertido en Bertamiráns y lo achacan a los viejos colectores
Ediles del Bloque aseguran que el sábado había restos sólidos y malolientes flotando en el paseo fluvial
Desde el gobierno socialista recuerdan que ya pasaba cuando gobernaban, y espera obras en Sisalde
El BNG de Ames pide explicaciones al gobierno local ante un posible vertido contaminante en el paseo fluvial de Bertamiráns. Así, el jueves se apreciaban indicios compatibles con un episodio de contaminación ambiental de especial gravedad, consistentes en la presencia de residuos sólidos dispersos, acumulación de lodos y sedimentos, así como la emisión de olores intensos y persistentes, perceptibles en distintos puntos del itinerario fluvial.
Sin capacidad
Sin embargo, desde el gobierno local socialista recuerdan que los colectores no tienen capacidad para desaguar todo el agua que entra, «e isto pasou xa cando estaba o Bloque no goberno». Esperan que la mejora de la EDAR de Sisalde solucione esta vieja problemática.
Pero el BNG insiste en que estos hechos podrían constituir un atentado contra el dominio público hidráulico y contra el medio ambiente, y exige un seguimiento exhaustivo.
