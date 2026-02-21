Una concesión caducada pone en alerta varios servicios sociales de Vimianzo

Una concesión caducada desde noviembre, impagos a las trabajadoras e, incluso, problemas de abastecimiento han hecho saltar todas las alarmas el pasado miércoles cuando la empresa concesionaria de la escuela infantil, la vivienda comunitaria y el servicio de comedor sobre ruedas de Vimianzo comunicó al Concello el cese de su actividad.

Una decisión que, según la alcaldesa, Mónica Rodríguez, «ha quedado en suspenso y seguirá prestando los servicios. Así los notificaron por correo electrónico esta mañana (ayer viernes)».

Contratación provisional

No obstante, añadió, «en cuestión de días esperamos ter resolta xa a contratación provisional doutra empresa ata que se licite un novo contrato, pero sempre respectando os procesos legais».

Mónica Rodríguez achaca esta situación a un problema en la elaboración de los pliegos de licitación, lo que demoró todo el proceso, por lo que la concesionaria se vio obligada a continuar con las prestaciones por tratarse de servicios básicos.

Asimismo, señaló que «o Concello vai garantir que todos os servizos se presten e, no caso de que falte algo, faremos as provisións necesarias porque temos a obriga de protexer aos usuarios e tamén ás traballadoras».

El BNG lo ve«intolerable»

Por su parte, el BNG califica de «intolerable a falta de xestión do goberno municipal ante a paralización das licitacións de servizos».

Una situación, añaden, que «afecta directamente tanto ás traballadoras como aos usuarios: salarios conxelados, atrasos de máis de 20 días no cobro das nóminas dos traballadores da vivenda comunitaria, traballadoras da escola infantil sen cobrar desde 2025, comunicados da Seguridade Social a internos da vivenda comunitaria e falta de alimentos».

Actuar con urgencia

Los nacionalistas recuerdan que ya advirtieron de todo ello en pleno, y señalan que los «contratos remataron hai anos e, desde entón, mantivéronse mediante prórrogas que tamén chegaron ao seu fin sen que se tiveran publicado as novas licitacións», por lo que instan «a actuar con urxencia».