Continúa Mercamelide para dar apoyo a una treintena de comercios de proximidad

El Mercamelide de Inverno se está celebrando este fin de semana en el Pazo de Exposicións melidense, y continuará este domingo, reuniendo a una treintena de comercios de la villa en una cita que convierte el recinto en un escaparate del comercio de proximidad. Organizan el Concello de Melide y la patronal Asetem.

Durante estas jornadas, los establecimientos participantes ofrecen productos de primera calidad, a precios competitivos, y en sectores muy variados: hogar, ropa, tecnología, electrodomésticos, zapatería y otros artículos. En esta edición se amplió el número de negocios implicados.

El programa incluye también animación infantil, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, con el fin de facilitar las compras a las familias mientras los más pequeños participan en las actividades programadas.

Resguardo con premio

Las personas que realicen compras en los comercios adheridos recibirán un resguardo para participar en el sorteo de 1.500 euros en vales de compra (uno de 500 euros y cinco de 200 euros). El sorteo será presencial y se celebrará este domingo a las 20.00 horas. Los premios deberán emplearse en los propios establecimientos participantes antes del 30 de marzo.

El alcalde de Melide, José Manuel Pérez, visitó este sábado el recinto junto al diputado provincial Xosé Lois Penas donde puso en valor el trabajo desarrollado con Asetem para hacer posible el Mercamelide y destacó que«esta liña de apoio ao comercio local é importante para seguir impulsando iniciativas que dean visibilidade e respaldo aos nosos negocios».