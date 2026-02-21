Continúa Mercamelide para dar apoyo a una treintena de comercios de proximidad
Antes de cerrar sus puertas se organizará un sorteo de 1.500 euros en vales de compra
Incluye también animación infantil y el horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas
El Mercamelide de Inverno se está celebrando este fin de semana en el Pazo de Exposicións melidense, y continuará este domingo, reuniendo a una treintena de comercios de la villa en una cita que convierte el recinto en un escaparate del comercio de proximidad. Organizan el Concello de Melide y la patronal Asetem.
Durante estas jornadas, los establecimientos participantes ofrecen productos de primera calidad, a precios competitivos, y en sectores muy variados: hogar, ropa, tecnología, electrodomésticos, zapatería y otros artículos. En esta edición se amplió el número de negocios implicados.
El programa incluye también animación infantil, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, con el fin de facilitar las compras a las familias mientras los más pequeños participan en las actividades programadas.
Resguardo con premio
Las personas que realicen compras en los comercios adheridos recibirán un resguardo para participar en el sorteo de 1.500 euros en vales de compra (uno de 500 euros y cinco de 200 euros). El sorteo será presencial y se celebrará este domingo a las 20.00 horas. Los premios deberán emplearse en los propios establecimientos participantes antes del 30 de marzo.
El alcalde de Melide, José Manuel Pérez, visitó este sábado el recinto junto al diputado provincial Xosé Lois Penas donde puso en valor el trabajo desarrollado con Asetem para hacer posible el Mercamelide y destacó que«esta liña de apoio ao comercio local é importante para seguir impulsando iniciativas que dean visibilidade e respaldo aos nosos negocios».
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- El venezolano que limpió la marquesina vandalizada en Milladoiro: «Venezuela pariume e Galicia acolleume»
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- La orquesta del momento en España actuará a media hora de Santiago en marzo
- La Finca do Espiño sale a subasta por 13 millones pese a que ya no se puede edificar
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
- Chollos' inmobiliarios en Santiago: tres pisos perfectos para invertir por menos de 200.000 euros
- El conflicto en el sector del transporte de viajeros continúa: ¿Habrá huelga de autobuses en Santiago?