A Estrada restaurará un acueducto de Leira con tres siglos de historia

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, anunció que el Fondo de Compensación Ambiental de 2026 se destinará a restaurar el acueducto de Leira, una infraestructura hidráulica a la que atribuyen tres siglos de historia y que está situada entre las parroquias de Ribela, Parada y Codeseda.

El conjunto, de gran valor patrimonial y turístico, incluye una presa de cerca de un kilómetro y un acueducto sobre el río Umia, que los lugareños recuerdan de toda la vida. El Concello ya actuó en 2024 para reparar muros dañados por el paso del tiempo y los temporales, e instaló pasarelas y barandillas para mejorar el tránsito. Quedaba pendiente el acueducto en sí, aún en uso y clave para unir Ribela y Parada, cuya canalización presenta fisuras y pérdidas de líquido.

Segunda fase

En esta segunda fase se invertirán más de 8.000 euros, con proyecto redactado por los servicios técnicos municipales, para restaurarlo y facilitar el cruce del río. El alcalde destacó el atractivo natural e hidrológico del entorno y la necesidad de conservar y divulgar este patrimonio. Según Louzao, «é un elemento peculiar e único, que continúa en funcionamento e permite o paso da agua, pero tamén o das persoas», subrayaba.