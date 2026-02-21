Patrimonio
A Estrada restaurará un acueducto de Leira con tres siglos de historia
Pese al paso del tiempo, continúa siendo utilizado para el paso de las personas y el agua
El conjunto del Umia incluye una presa de casi un kilómetro entre Ribela, Parada y Codeseda
El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, anunció que el Fondo de Compensación Ambiental de 2026 se destinará a restaurar el acueducto de Leira, una infraestructura hidráulica a la que atribuyen tres siglos de historia y que está situada entre las parroquias de Ribela, Parada y Codeseda.
El conjunto, de gran valor patrimonial y turístico, incluye una presa de cerca de un kilómetro y un acueducto sobre el río Umia, que los lugareños recuerdan de toda la vida. El Concello ya actuó en 2024 para reparar muros dañados por el paso del tiempo y los temporales, e instaló pasarelas y barandillas para mejorar el tránsito. Quedaba pendiente el acueducto en sí, aún en uso y clave para unir Ribela y Parada, cuya canalización presenta fisuras y pérdidas de líquido.
Segunda fase
En esta segunda fase se invertirán más de 8.000 euros, con proyecto redactado por los servicios técnicos municipales, para restaurarlo y facilitar el cruce del río. El alcalde destacó el atractivo natural e hidrológico del entorno y la necesidad de conservar y divulgar este patrimonio. Según Louzao, «é un elemento peculiar e único, que continúa en funcionamento e permite o paso da agua, pero tamén o das persoas», subrayaba.
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- El venezolano que limpió la marquesina vandalizada en Milladoiro: «Venezuela pariume e Galicia acolleume»
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
- La orquesta del momento en España actuará a media hora de Santiago en marzo
- La Finca do Espiño sale a subasta por 13 millones pese a que ya no se puede edificar
- El conflicto en el sector del transporte de viajeros continúa: ¿Habrá huelga de autobuses en Santiago?
- Chollos' inmobiliarios en Santiago: tres pisos perfectos para invertir por menos de 200.000 euros