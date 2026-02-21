El tesoro de invierno que florece en Rois

Sara Osorio aún recuerda con cariño el nacimiento de su espectacular jardín de rosas de invierno: «La primera camelia que plantamos fue hace 40 años. Era blanca y de los padres de mi marido». Precisamente fue su esposo, Ramón Abalo, quien comenzó a coleccionar estas hermosas flores. «Empezó comprándolas en sitios de por aquí cerca, como el puesto de un hombre en el mercadillo de Padrón que tenía camelias de las que no se suelen ver en los jardines. Esa fue la raíz de nuestra afición», detalla su hija, Clara Abalo.

Ahora, esta familia de Oín, Rois, puede presumir de tener un jardín de ensueño tras años y años de recolección, mantenimiento y mucho amor. «Como no parábamos de hacerlo crecer, mi padre decidió cerrar una finca de 7.700 metros cuadrados. En total, tenemos alrededor de 730 variedades de camelias, cada una con su nombre y apellido», explica Clara.

La camelia japónica Red Leaf Bella florece en su jardín. / Cedida

El resultado es un escenario propio de cuento de hadas que deja perplejos a aquellos que tienen el placer de presenciar su belleza natural. «Verlo hace que se pare el tiempo y te olvides de todo en un instante. Transmite ilusión y vida», indica Osorio. «Las personas se quedan muy impresionadas con las variedades de las camelias, sus diferentes formas y colores. Algunas tienen hasta 25 centímetros de diámetro», añade su hija.

En su terreno cuidan con mimo ejemplares únicos nacidos en diferentes rincones del mundo, lo que convierte su colección en un museo floral internacional. «Una de las más especiales para mi padre es la camelia nitidissima, que viene de China y es dorada. La compró hace unos 20 años, aunque tardó 18 en dar flores», expresa Clara.

La camelia nitidissima es uno de los ejemplares favoritos del padre de la familia, Ramón Abalo. / Cedida

Esta tarea de encontrar ejemplares únicos ha ido evolucionando con el paso de los años. «Hoy en día es relativamente fácil conseguir buenos tipos porque hay más viveristas de calidad. Antes tenías que ir a Italia, Francia o Alemania para hacerte con ellos. A veces hasta los pedías a Estados Unidos y tenían que pagar aduanas», comenta la joven.

En su caso, suelen tener una sola unidad de cada variedad. Sin embargo, cada una tiene su propia forma de crecer y depende de diferentes condiciones para florecer correctamente. Expresan que el mantenimiento requiere de paciencia y constancia, pero que por esta afición familiar todo vale la pena. «Por ejemplo, ayer, para podar seis estuve casi toda la tarde. En verano hay que estar pendiente de regar las pequeñas para que no se sequen y otras, como las que tenemos en un invernadero procedentes de Vietnam, tienen que estar protegidas del sol», manifiesta Clara Abalo.

La camelia híbrida Xinzi es una de las más únicas de su colección. / Cedida

En esta casa de Oín la camelia tiene un significado profundo que va más allá de lo estético. «Para nosotros es la flor de la amistad, de la magia y de vivir muy gratos momentos. Esta afición nos ha permitido hacer amigos de distintos pueblos y provincias, incluso de Portugal», pone en valor Sara Osorio. La familia ha expuesto su repertorio de camelias con gran éxito en numerosos concursos y ferias.