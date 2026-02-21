Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PP esixe "unha resposta contundente" contra o narcotráfico na Costa da Morte

Paula Mouzo di que trasladar a Cee a base de Muros é "espir un santo para vestir outro"

Narcosubmarino localizado na ría de Camariñas en xaneiro de 2025.

Narcosubmarino localizado na ría de Camariñas en xaneiro de 2025. / Guardia Civil

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

A deputada do PP, Paula Mouzo, urxe ao Goberno central "unha resposta contundente" na loita contra o narcotráfico na Costa da Morte, ante a continuada "falta de medios materiais e efectivos que redundan nun incremento da inseguridade".

Asegura que, de confirmarse o traslado a Cee da base do Servizo de Vixilancia Aduaneira de Muros, "suporá un novo agravio do Goberno con Galicia". Estaríase, engadiu, "a espir un santo, para vestir outro, mantendo a situación de desprotección dunha ampla área do litoral".

Acordo no Parlamento

Considera ademais que iso supón "un incumprimento do acordo unánime acadado no Parlamento de Galicia, que demandaba a creación dunha nova base marítima permanente na Costa da Morte, e non o traslado doutra que, desde hai tempo, xa funciona en precario".

Paula Mouzo, deputada autonómica e portavoz do PP en Camariñas.

Paula Mouzo, deputada autonómica e portavoz do PP en Camariñas. / Cedida

Por iso, Paula Mouzo pide ao Goberno que dea "explicacións de inmediato dos plans que ten para esta zona en materia de seguridade e vixilancia costeira".

Os populares entenden que "non hai un verdadeiro compromiso do Goberno por reforzar a Costa da Morte con máis medios materiais e tecnolóxicos para combater o incremento das actividades ilícitas".

Embarcacións máis potentes

Paula Mouzo fixo fincapé tamén na necesidade de que se modernicen e reforcen os medios persoais e materiais do Servizo de Vixilancia Aduaneira, tal e como demandan os sindicatos, dotándoo de embarcacións máis potentes, equipadas coa tecnoloxía necesaria para interceptar narcolanchas e garantir así a eficacia das operacións de vixilancia no litoral galego.

"Non facelo implica unha preocupante desprotección do litoral galego pola insuficiente dotación, tanto de medios materiais como humanos, cos que se está a operar", dixo.

Garda Civil

Asemade, recordou que, a situación de desprotección non só afecta á zona marítima, "tamén no interior está a Garda Civil en precario, xa que unha soa patrulla atende unha ampla zona de vixilancia operativa nas comarcas de Fisterra e Soneira".

Esta situación, engadiu, "incrementa a sensación de inseguridade da veciñanza e reduce a capacidade operativa, obrigando a desprazarse a puntos moi distantes e aumentando o tempo de resposta ante calquera emerxencia".

