SEGURIDADE
O PP esixe "unha resposta contundente" contra o narcotráfico na Costa da Morte
Paula Mouzo di que trasladar a Cee a base de Muros é "espir un santo para vestir outro"
A deputada do PP, Paula Mouzo, urxe ao Goberno central "unha resposta contundente" na loita contra o narcotráfico na Costa da Morte, ante a continuada "falta de medios materiais e efectivos que redundan nun incremento da inseguridade".
Asegura que, de confirmarse o traslado a Cee da base do Servizo de Vixilancia Aduaneira de Muros, "suporá un novo agravio do Goberno con Galicia". Estaríase, engadiu, "a espir un santo, para vestir outro, mantendo a situación de desprotección dunha ampla área do litoral".
Acordo no Parlamento
Considera ademais que iso supón "un incumprimento do acordo unánime acadado no Parlamento de Galicia, que demandaba a creación dunha nova base marítima permanente na Costa da Morte, e non o traslado doutra que, desde hai tempo, xa funciona en precario".
Por iso, Paula Mouzo pide ao Goberno que dea "explicacións de inmediato dos plans que ten para esta zona en materia de seguridade e vixilancia costeira".
Os populares entenden que "non hai un verdadeiro compromiso do Goberno por reforzar a Costa da Morte con máis medios materiais e tecnolóxicos para combater o incremento das actividades ilícitas".
Embarcacións máis potentes
Paula Mouzo fixo fincapé tamén na necesidade de que se modernicen e reforcen os medios persoais e materiais do Servizo de Vixilancia Aduaneira, tal e como demandan os sindicatos, dotándoo de embarcacións máis potentes, equipadas coa tecnoloxía necesaria para interceptar narcolanchas e garantir así a eficacia das operacións de vixilancia no litoral galego.
"Non facelo implica unha preocupante desprotección do litoral galego pola insuficiente dotación, tanto de medios materiais como humanos, cos que se está a operar", dixo.
Garda Civil
Asemade, recordou que, a situación de desprotección non só afecta á zona marítima, "tamén no interior está a Garda Civil en precario, xa que unha soa patrulla atende unha ampla zona de vixilancia operativa nas comarcas de Fisterra e Soneira".
Esta situación, engadiu, "incrementa a sensación de inseguridade da veciñanza e reduce a capacidade operativa, obrigando a desprazarse a puntos moi distantes e aumentando o tempo de resposta ante calquera emerxencia".
