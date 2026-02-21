Trabajadores y usuarios exigen el arreglo del centro de salud xalleiro ante sus serias deficiencias

Mientras el Concello de Santa Comba y la Xunta siguen debatiendo sobre quién debe solventar las deficiencias en el centro de salud xalleiro, la CIG organizaba una concentración para urgir el arreglo de goteras, calefacción, electricidad y acabar con los malos olores.

Así, CIG-Saúde del Área Sanitaria de Santiago e Barbanza convocaba este jueves a trabajadores y usuarios a manifestarse bajo el lema 'Pola seguridade nos postos de traballo. Coa nosa saúde non se xoga', «en protesta polo grave deterioro que sofre, desde hai anos, e que pon en risco a seguridade e saúde, tanto das persoas usuarias, como das traballadoras», apuntaban sus representantes, junto al líder local del BNG, Juan David Sixto.

La central intersindical recuerda que hace ya 3 años se presentaron varias denuncias, tanto ante la autoridad laboral como en los distintos órganos de Prevención e Saúde dentro del Área Sanitaria, «sen que se traduciran, até o de agora, en actuación algunha».

Denuncias varias

Entre otras cuestiones, señalaban «o frío que hai nas consultas de xeito habitual, con temperaturas de 12ºC nese bloque do centro de saúde xalleiro; unha instalación eléctrica obsoleta, que salta acotío; goteiras e humidades, cheiros» y tejado sin aislar y roto.

Por su parte, desde Sanidade explicaban que el edificio es de titularidad municipal, administración a la que se ceden fondos para el mantenimiento, abogando en cualquier caso por un convenio. Y el alcalde replicaba que «a Xunta ten que comprometerse a asumir as súas competencias, porque nós estamos investindo cerca de 120.000 euros ao ano en calefacción e persoal cando non entra nas nosas competencias».