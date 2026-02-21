Reclaman un reconocimiento para el policía de Ames que salvó a tres personas

Vecinos de Ames y compañeros del cuerpo reclaman un reconocimiento para el policía local de Ames, al que identifican como Anxo y que ha logrado salvarle vida en los últimos meses a nada menos que tres personas. El último acto de heroicidad ocurrió este mismo jueves, cuando un sujeto recibía tres puñaladas en la zona del Pazo da Peregrina. Al parecer, el individuo (viejo conocido de las fuerzas de seguridad), se vio involucrado en una reyerta, y actualmente está entubado, ya que recibió una de las cuchilladas frontalmente (y las otras, en la espalda). El agente se quedó a su lado presionando las heridas hasta la llegada de la ambulancia, «lo que posiblemente evitó su muerte», apuntan desde este cuerpo.

Anteriormente, Anxo ya había dado muestras de capacidad de resolución cuando, en mayo de 2025, evitaba que otra persona se desangrara, «practicándole un torniquete hasta que pudo ser atendido», justo después de que intentase saltar una valla en O Pedregal, y le quedase enganchada la pierna.

Parada cardiaca

Pero aún hay más: en diciembre del pasado año atendió una parada cardiaca en Bugallido, efectuando maniobras de reanimación y soporte vital antes de recibir la pertinente atención facultativa. Según la Policía Local, «estas acciones sí que deberían contar con un homenaje por parte de las nuestras autoridades».