Dos mil filloas por hora en Lestedo y Mandís de Honra para De la Iglesia, Ribeiro, López Campos, Santos y Pena
El plato típico se comenzará a preparar desde las 08.00 de la mañana
Los Xenerais protagonizarán un desfile intermunicipal y habrá música
La Festa da Filloa de Lestedo veía la luz en 1984 cuando un grupo de vecinos decidía alargar el Carnaval en Boqueixón hasta el Domingo de Piñata poniendo en valor un producto de gran arraigo. Hoy ya es un evento consolidado, y una de las 14 fiestas gallegas declaradas de interés nacional... que aparte de degustaciones, música y showcookings, este año ofreció una cata sensitiva para cuarenta integrantes de ONCE Santiago. El día grande llegará este domingo, 22.
Así, y arropado por el regidor, Ovidio Rodeiro, el presidente da Asociación Cultural da Filloa, Juan Manuel Silva Hermida, destaca que esa jornada incluirá a las 12.50 horas la novena edición del Gran Desfile Intermunicipal dos Xenerais da Ulla, con medio centenar de uniformados llegados desde A Estrada, Santiago, Silleda, Teo, Touro, Vedra, Vila de Cruces y Boqueixón. «As máquinas filloeiras comezarán a traballar ás 8 da mañá e entre as dúas farán unha media de 2.000 filloas por hora. Ao seu carón haberá filloeiras e filloeiros preparando todo tipo de elaboracións: filloas á pedra e recheas, doces como salgadas», añade.
Al alza
Porque, hay que recordar, con el paso de los años, esta exaltación fue ganando adeptos e incrementando el número de visitantes que se acercaban a degustar las Filloas de Lestedo. Esta circunstancia llevó a la organización a buscar medios para incrementar la producción de este singular postre gallego típico del Entroido. Y, por ello, en 2004 se estrenó la máquina filloeira, con capacidad para elaborar hasta 1.200 unidades cada la hora.
Actuaciones el sábado
Previamente, el sábado, actuarán en el campo de la fiesta No Deloiro a las 19.30 horas y a las 20.30, Xabier Díaz e Adufeiras do Salitre, sin olvidar el showcooking de André Arzúa y Nieves Millán (local social de Lestedo, 12.30 h). Continuando con el programa dominical, a las 13.45 horas llegará el pregón a cargo de Emilio José de la Iglesia Lema, presentado por la actriz María Mera y en el que también se impondrán los Mandís de Honra 2026 al pregonero; al conselleiro José López Campos; al director de la ONCE en Santiago, José Antonio Riveiro; y presidentes de otras dos fiestas de interés: José M. Santos (Festexos San Bieito de Sergude); y Alejandro Pena (Asociación de Carrozas do San Cidre).
A las 14.05 horas, Gran Alto dos Xenerais da Ulla; y de 14.35 a 18.00 horas, sesión vermú con el Grupo Ibiza y la Charanga BB+ y a las 14.30, Cocido da Filloa en el pabellón, más verbena con el grupo Origen y Orquesta París de Noia para cerrar la jornada.
