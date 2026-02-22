Cáritas Milladoiro blinda y amplía su lucha contra la exclusión infantil para Ames y Teo

Areté significa excelencia en griego. Y es el nombre del servicio que ha renovado y reforzado Cáritas Milladoiro para combatir la exclusión social desde el ámbito educativo y familiar. Desde que arrancó, ya ha acompañado a 150 menores y 92 familias (y está activo para 37 chavales y 27 núcleos a enero de 2026).

El programa desarrolla un acompañamiento integral que combina apoyo escolar —refuerzo de hábitos y técnicas de estudio—, itinerarios personalizados de inserción para mejorar la situación económica familiar, actividades de ocio y cultura integradas en la comunidad y trabajo en valores, igualdad y bienestar emocional. El enfoque parte de una intervención sociofamiliar completa, al entender que la mejora del rendimiento educativo está directamente vinculada a la estabilidad económica y emocional del hogar.

Necesidades detectadas

Entre las necesidades detectadas figuran la inseguridad alimentaria, la brecha digital, la ansiedad infantil derivada de la precariedad y la necesidad de un acompañamiento centrado en la dignidad de la familia. El perfil mayoritario corresponde a familias monoparentales o numerosas, con desempleo o empleo precario, perceptoras de RISGA o IMV y, en numerosos casos, en situación administrativa irregular. En el conjunto de la acción de Cáritas en Milladoiro, el 73,5 % de las familias atendidas se encuentra en situación administrativa irregular, mientras que el 85% cuenta con menores a cargo.

Más de dos décadas en la urbe

La renovación del programa se enmarca en los 23 años de presencia de Cáritas en O Milladoiro, periodo en el que se han acogido más de 4.400 familias, acompañado a más de 15.000 personas y atendido a más de 8.000 niños, niñas y adolescentes. En el ámbito del empleo se han realizado 2.500 intervenciones de búsqueda activa y, desde 2021, 195 mediaciones laborales; en necesidades básicas, más de 5.300 personas han recibido apoyo en alimentación y vestido; y en vivienda se han gestionado 106 alquileres desde 2021.

