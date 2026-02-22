Tributo en Ames
Gala musical y poética por Rosalía de Castro este lunes en Bertamiráns
Será gratuita, y la presentación correrá a cargo de Sheila Patricia
Alumnos locales ofrecerán actuaciones mezclando versos y audiovisual
La Casa da Cultura de Bertamiráns acogerá este lunes la Gala homenaxe a Rosalía de Castro, acto central de la programación rosaliana organizada por el Concello de Ames con motivo del aniversario de la escritora. Será gratuito y a las 18.30 horas.
El evento, conducido por la cantautora Sheila Patricia, combinará música y poesía con la participación de más de cincuenta alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria del municipio. El alcalde de Ames, Blas García, destaca la importancia de mantener vivo el pensamiento y la obra de Rosalía.
Mix de actividades
Estudiantes de varios centros (los dos institutos, CEIP Agro do Muíño, A Maía y Barouta; y la EEI do Milladoiro) ofrecerán actuaciones que mezclan música, teatro y audiovisual con textos de Rosalía.
