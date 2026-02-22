Una cafetería de Santa Comba se cuela entre las mejores de España

Que el café de especialidad no deja de ganar adeptos en Galicia ya no sorprende a nadie. Entre la amplia variedad de locales y aperturas recientes, la comunidad gallega puede presumir de tener algunas de las mejores cafeterías de España.

A este respecto, hace unos días The Best Coffee Shops daba a conocer las nuevas incorporaciones a su listado de los mejores lugares para disfrutar de cafés. Una selección que, año tras año, además de cafeterías de especialidad, también recoge hoteles y restaurantes con experiencias de café únicas o premium.

Así es Lattexa Café bar

En su nueva lista ha destacado hasta cuatro cafeterías de A Coruña entre las mejores de España. De ellas, una se encuentra en Santa Comba.

Se trata de Lattexa Café Bar, cuyas puertas llevan abiertas en el 36 de la rúa Lugo de Santa Comba desde hace casi cinco años.

La noticia de su inclusión en el prestigioso listado ha sido compartida por los dueños de la cafetería de especialidad a través de sus redes sociales. En su comunicado agradecen a todos los que los acompañan día tras día, a sus proveedores y "a xente coa cal nos formamos ata o día de hoxe".

Un galardón que no deja de ser un reconocimiento a la "dedicación e a constancia" que caracteriza a esta cafetería y que lleva a "un pobo pequeno como Santa Comba a sentarse na misma mesa que grandes nomes dentro desta industria".

"Estes mendas prometen seguir dando guerra, pois cando algo che apaixoa todo é moito máis doado", finalizan desde Lattexa.

En su carta ofrecen una amplia variedad de propuestas para almorzar que incluyen café y zumo de naranja. Desde tortitas de pistacho a tostadas (de jamón y burrata, aguacate, nutella, queso crema con nueces y miel...), waffles, pasteles o cruasanes; entre otros. Todo ello lo completan con una diversa gama de cafés de especialidad procedentes de Honduras, Etiopía, Kenia o Guatemala.

Las cafeterías Astro Café Roasters, Goloso Coffee Counters y Waco Coffee son las otras coruñesas que también han sido seleccionadas.

Para elaborar su listado, The Best Coffe Shops tiene en cuenta criterios como la calidad del servicio, el nivel de los baristas, la calidad del café, el ambiente, el confort y las especialidades del local.