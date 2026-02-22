La comarca acapara el 17% de los trámites y asesoramiento de Cogami por discapacidad

La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, Cogami, atendió el pasado año un total de 3.233 demandas a través de su Servicio de Información, Asesoramiento y Orientación, afianzándose como un recurso de referencia para las personas con discapacidad y sus familias en Galicia. Y de ese total, 38 consultas partieron de usuarios de los municipios pontevedreses de la comarca compostelana y otras 516 de los coruñeses. Estas 554 interpelaciones a la entidad suponen, pues, el 17,1 por ciento del total de Galicia.

Entre los ayuntamientos con más demanda, destacan algunos de los más populosos, con Ames a la cabeza (83), seguido de Carballo (67), Teo (54), A Estrada (17), Caldas (6) y Silleda y Portas, que suman cuatro cada uno.

Y respecto a las cuestiones con más tirón, destacan las relacionadas destacan las relacionadas con el certificado de discapacidad, que registró 993 consultas, seguido del empleo, con 749, y de las ayudas económicas, que sumaron 561 peticiones. Ello da fe de que la preocupación por la situación administrativa, laboral y económica continúa siendo una de las principales necesidades de las personas que acuden a la entidad. También se registraron otras 168 consultas relacionadas con la accesibilidad, 93 relativas a la formación y 79 vinculadas a la dependencia. Otras cuestiones recurrentes fueron las orientadas a vivienda (64), centros y recursos específicos (57), ocio inclusivo (56), educación (53), asociacionismo (43) y productos de apoyo (43).

Otra tipología de consultas recibidas estuvieron relacionadas con temáticas sobre sanidad (42), voluntariado (21), autoempleo (16), asistencia personal (14), ayuda a domicilio (8) y centros especiales de empleo (5), además de otras cuestiones diversas.

Provincia coruñesa

Siguiendo por las consultas en la comarca (A Coruña), y además de las citadas, se incluyen también a A Laracha (15), A Pobra (8), Arzúa (7), Boiro (15), Boqueixón (1), Brión (7), Cabana (11), Camariñas (5), Carnota (7), Cee (6), Corcubión (2), Coristanco (3), Dodro (6), Dumbría (4), Fisterra (2), Frades (3), Laxe (3), Lousame (4), Malpica (4), Mazaricos (2), Melide (6), Muros (6), Muxía (1), Negreira (5), Noia (23), O Pino (2), Ordes (20), Oroso (25), Outes (13), Padrón (6), Ponteceso (9), O Son (8), Rianxo (9), Ribeira (16), Santa Comba (10), Tordoia (1), Touro (1), Trazo (6), Val do Dubra (13), Vedra (9), Vimianzo (3), y Zas, con 5, alcanzando un global de 515 peticiones.

Además, la capital de Galicia se lleva la palma en el conjunto de las dos provincias, con un total de 435 peticiones de información y superando por mucho a Ferrol, Vigo o la propia capital herculina.

Desde Pontevedra

Ya en Pontevedra, continúa el listado con Catoira (1), Cuntis (1), Lalín (2), Pontecesures (1), Valga (1) y Vila de Cruces (1), hasta sumar un total de 38 en conjunto.

«Estas cifras reflejan la amplitud de ámbitos en los que Cogami presta apoyo, ofreciendo información especializada y acompañamiento personalizado con el objetivo de garantizar derechos, promover la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad», apuntan desde la confederación.

Desde la presidencia

Anxo Queiruga, sonense de nacimiento y compostelano de adopción, es el actual presidente de Cogami. Y con su plan de trabajo está decidido a «seguir trabajando a favor de la plena inclusión de las personas con discapacidad, exigiendo nuestro espacio en la sociedad desde una visión de derechos humanos que haga posible romper las barreras que limitan nuestra participación social».

En el plan de trabajo que comparte con el resto de la directiva apuesta por un modelo de autonomía personal inclusiva en todo el ciclo vital del individuo, impulsando el diseño de modelos de apoyo a la vida independiente que combinen servicios y recursos que procuren la permanencia de las personas con discapacidad en el entorno el máximo tiempo posible, tratando de evitar su institucionalización cuando no sea la modalidad elegida por cada individuo.

También tiene palabras para las personas con discapacidad que viven en el rural, ya que «lo hacen con mayores desigualdades con respecto a lo que viven en núcleos urbanos. Por eso, es preciso garantizar que los recursos lleguen a todo el territorio, los ayuntamientos deben seguir invirtiendo en acercar los servicios a las personas». Otros retos son el de alcanzar una «mejor coordinación entre el ámbito social y el sanitario».