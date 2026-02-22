CULTURA
Espectáculo e Caldo de Gloria en Dodro na honra de Rosalía
A actuación musical terá lugar no Pazo de Lestrobe a partir das 19.00 horas desta tarde
Redacción
O Concello de Dodro prepárase para conmemorar esta tarde o Día de Rosalía de Castro, unha xornada de honra dirixida a unha das figuras artísticas máis emblemáticas de Galicia e que convida á veciñanza a gozar dun espectáculo musical e da posterior degustación do Caldo de Gloria, cuxa receita está inspirada nunha das obras máis recoñecidas da célebre poeta.
A actuación que arrancará a celebración do aniversario da escritora será Rosalía POP. Rosalía e a Poesía Oral Popular. Unha proposta enmarcada na programación da Rede Cultural da Deputación da Coruña que terá lugar no Pazo de Lestrobe, espazo que reabre para celebrar esta xornada tan especial no calendario dodrense, a partir das 19.00 horas desta tarde.
Os Quinquilláns
Os encargados da posta en escena son os artistas Tero Rodríguez e Lucho Penabade, da compañía teatral Os Quinquilláns, que interpretarán a Rosalía de Castro e o seu editor, Soto e Freire, respectivamente, nun contexto de actualidade para coñecer que quedou da súa obra na xente do século XXI.
A cantareira e regueifeira Lupe Blanco será a encargada de moderar o fío condutor desta historia na que o público poderá interactuar cos intérpretes, fartar a rir, coñecer a través da música as poesías de Rosalía e descubrir o valor do vínculo de Lestrobe e de Dodro coa poeta e a súa carreira literaria, evocando imaxes da paisaxe local mediante os textos da autora, así como aquela Alborada que tocaba un gaiteiro de Lestrobe, Clemente Eiras, e á que a autora lle puxo letra.
Residiu nas Torres de Hermida
O vínculo de Rosalía con Dodro é maiúsculo, pois residiu de forma permante nas Torres de Hermida entre 1879 e 1881, onde compartiu incontables vivencias coa súa familia e seu primo, José de la Hermida, e tamén se refuxiara cando falecera súa nai en 1862. De feito, neste lugar naceron os seus xemelgos Ovidio e Gala.
Nas Torres de Hermida, Rosalía escribiu Padrón y las inundaciones en 1881 e compuxo parte de Follas Novas, El primer loco, Costumbres Gallegas, El domingo de Ramos y Cartas a Murguía. A pegada de Dodro e Lestrobe no seu corazón é latente en poemas como Ubi sunt ou Cómo llueve despacito, nos que expresa os seus recordos nestes lugares.
Ao rematar o espectáculo musical, a xornada non quedará aí, xa que chegará a quenda da degustación do Caldo de Gloria, que se repartirá ao longo do día nos locais de hostalería do municipio, centros de ensino e locais de entidades colaboradoras.
Esta é unha receita inspirada no poema rosaliano Miña casiña, meu lar, no que a poeta explica as duras condicións de vida que sufriu e como pedía alimento aos seus veciños para xuntar os ingredientes necesarios cos que cociñar un humilde cocido. «Este é un día moi importante para Dodro e de interese para a veciñanza», sinala o alcalde Xabier Castro.
