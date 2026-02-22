ACTO
Fisterra presenta o cartel dunha Semana Santa de interese turístico
O alcalde subliña a importancia dunha celebración que é "identidade do pobo"
A igrexa de Santa María das Areas acolleu esta mañá o acto oficial de presentación do cartel promocional da Semana Santa de Fisterra, unha celebración declarada de interese turístico.
Ao acto, organizado pola Xunta de Confrarías, sumouse o alcalde, Luis Insua Lago, quen puxo en valor a importancia da Semana Santa como "expresión de fe, tradición e identidade para o pobo de Fisterra", así como o esforzo colectivo que fai posible a súa celebración ano tras ano.
Desde o Concello agradecen o labor da Xunta de Confrarías da Semana Santa e de todas as persoas colaboradoras "que traballan de maneira constante e desinteresada para manter viva unha tradición que é motivo de orgullo para veciños e veciñas". Un paso máis, engaden, "no camiño cara a unhas datas moi sinaladas para Fisterra, recoñecidas polo seu valor espiritual, cultural e turístico".
Novena de Xesús Nazareno
Dende o pasado venres, e ata o día 28 de febreiro, celébrase a novena de Xesús Nazareno ás 19.00 horas no Patronato. E o domingo, día 1 de marzo, celebrarase unha misa cantada ás 12.00 horas na igrexa de Santa María das Áreas.
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- El conflicto en el sector del transporte de viajeros continúa: ¿Habrá huelga de autobuses en Santiago?
- No todo es filloa: la otra gran fiesta gastronómica a media hora de Santiago que arrasa este fin de semana
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- El fenómeno viral de los ‘therians’ aterriza en Santiago
- Ni aullidos ni máscaras: los 'therians' no calan en Santiago
- Santiago evalúa la transformación de su arteria principal entre una veintena de opciones