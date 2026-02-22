Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTO

Fisterra presenta o cartel dunha Semana Santa de interese turístico

O alcalde subliña a importancia dunha celebración que é "identidade do pobo"

O alcalde, Luis Insua, segundo esquerda, na presentación do cartel.

O alcalde, Luis Insua, segundo esquerda, na presentación do cartel. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

A igrexa de Santa María das Areas acolleu esta mañá o acto oficial de presentación do cartel promocional da Semana Santa de Fisterra, unha celebración declarada de interese turístico.

Cartel promocional da Semana Santa de Fisterra 2026.

Cartel promocional da Semana Santa de Fisterra 2026. / Cedida

Ao acto, organizado pola Xunta de Confrarías, sumouse o alcalde, Luis Insua Lago, quen puxo en valor a importancia da Semana Santa como "expresión de fe, tradición e identidade para o pobo de Fisterra", así como o esforzo colectivo que fai posible a súa celebración ano tras ano.

Desde o Concello agradecen o labor da Xunta de Confrarías da Semana Santa e de todas as persoas colaboradoras "que traballan de maneira constante e desinteresada para manter viva unha tradición que é motivo de orgullo para veciños e veciñas". Un paso máis, engaden, "no camiño cara a unhas datas moi sinaladas para Fisterra, recoñecidas polo seu valor espiritual, cultural e turístico".

Novena de Xesús Nazareno

Dende o pasado venres, e ata o día 28 de febreiro, celébrase a novena de Xesús Nazareno ás 19.00 horas no Patronato. E o domingo, día 1 de marzo, celebrarase unha misa cantada ás 12.00 horas na igrexa de Santa María das Áreas.

