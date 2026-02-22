El mejor desayuno de hotel está a una hora de Santiago y es "un festín para los sentidos"

Para muchas personas, un buen día debe empezar, necesariamente, con una buena comida. Y, aunque en Santiago de Compostela hay varias cafeterías con buenas propuestas para desayunar, los verdaderos aficionados a la gastronomía siempre están en busca de la excelencia.

Según la última edición de Madrid Fusión, esta se encuentra a una hora de Compostela, a una rápida escapada de la capital. Allí, en un encantador refugio frente a la costa, los visitantes pueden degustar el Mejor Desayuno de Hotel de España, elegido por un equipo experto tras un año evaluando los ingredientes, el servicio y el nivel de las preparaciones de distintos hospedajes.

"Cada mañana, ponemos todo nuestro empeño en que el desayuno en este pequeño rincón sea un momento especial. Un día unas filloas, otro unas tortitas o una tortilla recién hecha…. Siempre buscando la felicidad de quien lo disfruta", explican desde el Hotel Balarés, el afortunado elegido.

El establecimiento, ubicado en Ponteceso, ha sido premiado en la categoría de Hotel Boutique por sus manjares, que incluyen todo tipo de tentaciones dulces y saladas elaboradas con mimo por Silvia Facal y Rafael Varela. El menú está acompañado de auténtico pan gallego y de un marco incomparable, el Atlántico, que conforma el telón de fondo de lo que el jurado ha definido como "un festín para los sentidos".

Así es el desayuno del Hotel Balarés, el mejor de un hotel boutique en España

El mejor desayuno de hotel de España tiene opciones para todos los gustos. Hay propuestas dulces, como las filloas gallegas, los bizcochos o las tartas de chocolate, y otras saladas como la popular tortilla de Betanzos.

Las delicias las prepara cada mañana Facal, la cocinera, que se remanga la camisa para dar forma a un auténtico banquete. Sobre la mesa hay zumo de naranja recién exprimido, fruta fresca y exquisitas mermeladas, que se pueden untar en la bollería o en un pan local con sello gallego, el de la panadería Forniños.

Los quesos, el aguacate y los embutidos también forman parte de este destacado desayuno de hotel tan próximo a Santiago. Los visitantes lo disfrutan en una terraza acristalada desde la que se ve el Atlántico y que se prolonga hacia el exterior en los días estivales.

Desde febrero y con motivo del galardón, la experiencia ya no está restringida a los huéspedes. Cualquier persona puede hacer su reserva para degustar los manjares de Facal, los fines de semana y festivos en temporada baja y de martes a domingo en temporada alta.

Un banquete exclusivo al borde del mar

Solo 16 personas saborean cada mañana el viaje culinario que propone el Hotel Balarés. La suya es una experiencia íntima, en la que predominan la calma y el cariño de unos productos tratados con respeto.

Facal y Varela forman un combo imbatible capaz de adaptarse "a los gustos y necesidades de cada visitante", que puede disfrutar de hermosas puestas de sol en puntos cercanos como Monte Branco, Punta da Facha y O Roncudo. Además, este hotel boutique con un desayuno imperdible también presume de una lareira centenaria y de la opción de comer en su soleado jardín, que conecta con el comedor donde sirven su famoso almuerzo.

El galardón que han recibido por él, dicen, les llena de orgullo y alegría. "No podemos estar más felices. Cada reconocimiento que nos llega nos empuja a seguir esforzándonos al máximo", explican en sus redes, en las que aseguran que su objetivo es "hacer de este pequeño lugar un destino gastronómico de primer nivel".

Por ahora, parece que van bien encaminados. Gracias a la cocina de Facal, Balarés ya cuenta con otro motivo para brillar en el mapa y atraer a los locales y extranjeros que busquen comenzar la jornada con unas recetas de premio.