Comarca compostelana
Don Carnal se despide: desfile de 1.250 disfraces por Padrón y triunfo en A Baña del Polbo á Barcalesa
En la capital del Sar triunfó la comparsa CEIP Rosalía
Los recorridos en Trazo y Ordes desbordaron color
Fin de semana de Entroido y Sábado de Piñata en los principales municipios del entorno compostelano, con coloridos concursos en Ordes o Trazo y un desfile celebrado en Padrón donde se repartieron 6.400 euros en premios y desfilaron 1.250 personas.
Así, en la capital del Sar se impusieron en categoría infantil Rubik, Alma Animal y Pequeno mineiro; en adultos, Muller escorpion, Vamos de pesca y Pedroche 2.0; ya en parejas, As Criaturas da fraga, Costureiriños do Entroido y Fantasía del mar; las comparsas locales que triunfaron se denominaron CEIP Rosalia de Castro nos Xogos Olimpicos, Los piratas con más plumas del Caribe y Carcacia onde os soños se fan realidade; en comparsas de menos veinte miembros, Remendos do faiado, Os ratos de laboratorio y Plántate… que te comemos, al tiempo que en las de más de veinte integrantes triunfaron Estrelas da Noite, a última chamada; Mar tropical y Comparasa Ciklón: Fantasia a la hora del café.
Val de Barcala
A Baña también aprovecho la jornada soleada del sábado para sacar a las calles a los participantes en sus carnavales. Respecto a los premios, en categoría de comparsas, ganó El show del Gran Hotel, seguido de Polbo á Barcalesa y Os insumerxibles de Barcala. El galardón a la participación local fue para As marcianas do Barcala, mientras que en individuales arrasaron Moi do noso y Non me tóquelo cesto!. En categoría de grupos, primer puesto para Esperansa e Claridá y segundo para Desayuna con alegría. Ya en carrozas, venció Polbo á Barcalesa, seguida de la de Os insumerxibles de Barcala y El show del Gran Hotel.
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- El conflicto en el sector del transporte de viajeros continúa: ¿Habrá huelga de autobuses en Santiago?
- No todo es filloa: la otra gran fiesta gastronómica a media hora de Santiago que arrasa este fin de semana
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- El fenómeno viral de los ‘therians’ aterriza en Santiago
- El venezolano que limpió la marquesina vandalizada en Milladoiro: «Venezuela pariume e Galicia acolleume»
- Santiago aprovecha la tregua de la lluvia y pone en marcha un plan para reparar las calles