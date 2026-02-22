Don Carnal se despide: desfile de 1.250 disfraces por Padrón y triunfo en A Baña del Polbo á Barcalesa

Fin de semana de Entroido y Sábado de Piñata en los principales municipios del entorno compostelano, con coloridos concursos en Ordes o Trazo y un desfile celebrado en Padrón donde se repartieron 6.400 euros en premios y desfilaron 1.250 personas.

Un momento del desfile de Carnaval por las calles de Padrón / Concello

Así, en la capital del Sar se impusieron en categoría infantil Rubik, Alma Animal y Pequeno mineiro; en adultos, Muller escorpion, Vamos de pesca y Pedroche 2.0; ya en parejas, As Criaturas da fraga, Costureiriños do Entroido y Fantasía del mar; las comparsas locales que triunfaron se denominaron CEIP Rosalia de Castro nos Xogos Olimpicos, Los piratas con más plumas del Caribe y Carcacia onde os soños se fan realidade; en comparsas de menos veinte miembros, Remendos do faiado, Os ratos de laboratorio y Plántate… que te comemos, al tiempo que en las de más de veinte integrantes triunfaron Estrelas da Noite, a última chamada; Mar tropical y Comparasa Ciklón: Fantasia a la hora del café.

Val de Barcala

A Baña también aprovecho la jornada soleada del sábado para sacar a las calles a los participantes en sus carnavales. Respecto a los premios, en categoría de comparsas, ganó El show del Gran Hotel, seguido de Polbo á Barcalesa y Os insumerxibles de Barcala. El galardón a la participación local fue para As marcianas do Barcala, mientras que en individuales arrasaron Moi do noso y Non me tóquelo cesto!. En categoría de grupos, primer puesto para Esperansa e Claridá y segundo para Desayuna con alegría. Ya en carrozas, venció Polbo á Barcalesa, seguida de la de Os insumerxibles de Barcala y El show del Gran Hotel.