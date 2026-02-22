Vedra comparte el arte de la camelia con Salceda y la conselleira Allegue

El tiempo acompañó, y la vecina Filloa de Lestedo parece que no le robó protagonismo a la edición número 30 de la Exaltación da Camelia de Vedra. Allí, el regidor Carlos Martínez compartió arte floral en forma de exposición con la conselleira de Vivenda, Martínez Allegue... y hermanamiento con los cultivadores de Salceda de Caselas.

La pregonera, la titular de Vivenda, recordó que en este municipio tuvo su primera experiencia laboral, en un lugar que «converteu a camelia en patrimonio vivo». También hizo hincapié en que tras 30 años, el evento atrae aún a «visitantes de toda Galicia, proxecta o nome de Vedra, dinamiza o comercio local, a hostalaría e o tecido asociativo», y subrayó las bondades del «Val da Ulla» para su cultivo. Luego participó en la entrega de obsequios a las doce entidades colaboradoras (4 parroquias y otros ocho colectivos reconocidos).

Las mejores flores

Además, en el entorno del Pazo de Santa Cruz de Ribadulla se pudieron ver las mejores flores presentadas en conjuntos por los 18 participantes, que aportaron trabajos ornamentales e hicieron las delicias de los cientos de asistentes. El público pudo, igualmente, probar el auténtico té de camelia con pastas y gozar con la música de la Escola de Música de Santa Cruz y, posteriormente, del Grupo Misela, además de llevarse a cabo la ceremonia del té a manos de Beatriz Piñeiro. También acudieron, además de dos concejales de Salceda, el regidor de Padrón, Anxo Arca.

En cuanto a los ganadores de la edición número 26 del Concurso de Debuxo da Camelia, ocuparon los primeros puestos los alumnos Sara Agra, Ximena Lence, Nerea Guerra, Antía Guerra y, ya en categoría adultos, Patricia Rivera.