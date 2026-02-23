Tres días y más de 60 eventos: la increíble fiesta medieval de este fin de semana a 1 hora de Santiago

La despedida de los carnavales, una de las fiestas predilectas de Galicia, ha dejado a muchos con un vacío difícil de llenar. Sin embargo, y para compensar dicha ausencia, en el territorio ya se están gestando nuevas rondas de festejos que ayuden a capear los días invernales.

Una de estas celebraciones permitirá, incluso, mantener el disfraz del Entroido un rato más fuera del armario. Desde el 28 de febrero hasta el 1 de marzo, un pueblo a poco más de una hora de Compostela invita a todo el que se acerque a vestirse como en el Medievo para meterse de lleno en la época de la mano de más de 60 actividades temáticas.

Hablamos de la Fiesta de la Arribada de Baiona, declarada de Interés Turístico Internacional, que contará con pasacalles, espectáculos pirotécnicos y puestos de artesanía. De sol a sol y durante tres días, el público que acuda a divertirse podrá viajar en el tiempo hasta la Edad Media y gozar de diversiones pensadas tanto para los adultos como para los más pequeños.

Así será la XXX Fiesta de la Arribada de Baiona, un viaje al Medievo cerca de Santiago

La XXX Fiesta de la Arribada de Baiona, que conmemora la llegada de La Pinta a las costas del pueblo, es uno de los mayores eventos medievales que se celebran cerca de Santiago. En la edición de 2026, la celebración contará con música y danzas de la época, espectáculos aéreos y exhibiciones como justas, esgrima y demostraciones de tiro con arco.

Aunque el programa comenzará el 25 de febrero, con conferencias sobre la relación entre América y España, el verdadero pistoletazo de la celebración tendrá lugar el día 27, a las 10.00 horas. Será entonces cuando los cañones de la Fortaleza anuncien el inicio del festejo, que contará desde el inicio con la artesanía y la riqueza gastronómica del Real Mercado Medieval.

Los pasacalles y las representaciones teatrales amenizarán esta primera jornada, en la que los asistentes podrán disfrutar de un "espectáculo mágico de fuego y pirotecnia" como plato fuerte en la Playa de A Ribeira. Cerca de la medianoche, el ritmo frenético de la batucada recorrerá los rincones del casco viejo, que cerrará sus puestos a partir de las 00.00 horas hasta la mañana del sábado.

Ese día será, precisamente, uno de los mejores para acercarse a esta fiesta medieval cerca de Compostela, ya que es cuando tendrán lugar algunas de las actividades más interesantes de su programa. Los amantes de los deportes medievales podrán gozar de exhibiciones de tiro con arco y duelos de espada en el arenal de A Ribeira, donde también se celebrarán las justas y derribos del Gran Torneo Medieval.

A las 19.30 horas, los Jardines de la Casa de la Navegación se llenarán de ovaciones con el show aéreo y de fuego de Las Sargantanas, que darán paso, a las 22.00 horas, a una fidedigna recreación teatral en la playa. La representación escenificará la llegada de la carabela a Baiona para anunciar el descubrimiento de América, un hecho que tuvo lugar el 1 de marzo de 1493 y que convirtió a la villa en el primer sitio de Europa que tuvo noticias de este hito histórico, tras el que habrá un espectáculo de pirotecnia.

La representación teatral se repetirá de nuevo el domingo, el último día de esta fiesta medieval gallega, que alcanzará su culmen al mediodía con el Gran Desfile Medieval. En él, todos los grupos musicales del mercado de la Arribada se unirán para hacer las delicias de los asistentes, partiendo de la entrada a la Fortaleza de Monterreal.

Atracciones medievales y talleres de espada

El programa de esta fiesta medieval próxima a Santiago —una de las mejores de Galicia— también contará con atracciones para los más pequeños de la casa, como norias, carruseles, juegos de escalada y parques de aventuras. Además, durante toda la celebración habrá talleres de artesanía y de espadas medievales y renacentistas.

Para animar a los asistentes a que acudan disfrazados, la Fiesta de la Arribada incluye dos actividades gratuitas para el público que se presente caracterizado, como la visita a la réplica de La Pinta. También será gratis para ellos el show de realidad virtual sobre orientación marítima en el siglo XV que ofrece la Casa de la Navegación de Baiona.