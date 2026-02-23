Un nuevo hurto de cable de cobre pone en jaque la iluminación de Dodro

El Concello de Dodro descubrió este domingo que se había cometido un hurto en la pista que discurre paralela a la carretera AC-305. Las sospechas apuntan a que se cometió en la noche del sábado de piñata, ya que el viernes pasado las luminarias funcionaban, y fueron los propios vecinos los que se percataron.

Los ladrones se llevaron 600 metros de cable recientemente colocado. Este cable se había instalado para iluminar una zona muy transitada por vecinos que salen a caminar habitualmente. El Ayuntamiento había elaborado en su día este proyecto por esa misma razón, por lo que el robo, más allá del coste económico, perjudica a los residentes.

Arquetas reventadas

Además del cobre, hay que decir que los ladrones reventaron las arquetas para cortar y retirar el cable. El robo se suma a otros cometidos en la misma pista y también de cableado municipal, como el que se produjo hace unos meses en un tramo de la aldea de Lestrobe, y en el que también se llevaron mobiliario.

Los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil en Padrón, cuyos agentes se personaron en la zona para examinar los hechos y buscar pistas.