Rescatan a dos personas que se refugiaron en el tejado tras arder una habitación en su casa de Rois

Nadie resultó herido, pese a que eran cinco los vecinos en la vivienda, situada en Oín de Abaixo

Uno de ellos tuvo que ser atendido in situ, pero sin mayores consecuencias, y el humo se acumuló en el inmueble

La vivienda de Oín en la que ardió una habitación y sus ocupantes se subieron al tejado

La vivienda de Oín en la que ardió una habitación y sus ocupantes se subieron al tejado / GES de Padrón

Marcos Manteiga Outeiro

Rois

Dos personas tuvieron que ser rescatadas esta madrugada del tejado de una casa de Rois, donde buscaron cobijo tras arder parte de la planta baja. Nadie resultó herido a causa del fuego, a pesar de que en el interior de la vivienda había cinco personas, y dos de ellas buscaron cobijo en el tejado.

El incendio comenzó en una habitación ubicada en la planta inferior, lo que dificultó que los ocupantes pudiesen salir. No obstante, a la llegada de los miembros del GES de Padrón, poco a poco, fueron abandonando el inmueble y las dos personas cobijadas en el tejado fueron rescatadas por el equipo de emergencias.

Pasadas las 06.00 horas

Tras recibir el 112 Galicia el aviso sobre el incendio, a las 6.30 horas de hoy, se activaron todos los recursos necesarios, esto es, GES de Padrón, Bomberos de Boiro, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Protección Civil y Guardia Civil. Finalmente, solo una persona tuvo que ser atendida in situ por el equipo médico y, en relación a los daños causados por el fuego, una habitación fue calcinada y toda la casa sufrió los efectos de la acumulación de humo. El suceso tuvo lugar en Oín de Abaixo, en Rois.

