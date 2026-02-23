LÍNEA REGIONAL VILAGARCÍA-SANTIAGO
Concentración del PP y presión del BNG por falta de tren Catoira-Padrón
Desde el pasado 6 de febrero no pasa el ferrocarril regional sin que se sepa el motivo
Ambas formaciones coinciden en que el bus alternativo tampoco funciona bien
La supresión del tren regional entre Vilagarcía y Santiago, y más concretamente del tramo de Catoira a Padrón, ha movilizado a los munícipes del PP en Sar, reclamando soluciones, al tiempo que el BNG presionaba en el Congreso para no dejar incomunicado por ferrocarril a todo Barbanza.
Así, el diputado nacionalista Néstor Rego preguntaba por los motivos de la supresión y la fecha de vuelta del servicio, criticando además el plan alternativo por carretera, que está dando «problemas». Así, Rego inquiría al respecto de que «dende o pasado 6 de febreiro Renfe cortou o tramo da vía de ferrocarril convencional entre Santiago e Vilagarcía, o que ocasionou que os viaxeiros das estacións de Catoira, Matanza (Padrón), Pontecesures e Osebe (Teo), fiquen sen tren afectando potencialmente a esas persoas que usan o tren para traballar ou estudar, deixando unha vez máis, a nosa comarca illada».
Parlamento de Galicia
Y, por su parte, diferentes cargos del Partido Popular de Padrón, Rois y Dodro se concentraron en la estación padronesa de A Matanza para reclamar «a reactivación do servizo ferroviario coas frecuencias habituais entre Vilagarcía de Arousa e Santiago». A su juicio, es «inxustificable a suspensión do servizo sen recibir ningún tipo de explicación por parte do ADIF ou do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible e é surrealista que se sigan a vender billetes para despois trasladar aos usuarios en minibús». Por ello, tienen pensando presentar una iniciativa en el Parlamento de Galicia «para instar ao Goberno central a restituír o servizo e agardamos que o alcalde de Padrón, que tan proactivo é para criticar á Xunta» los respalde.