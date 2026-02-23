Quién es Lg1do, el artista de Santa Comba que ha colado una canción en gallego entre lo más escuchado de España

La música en gallego vuelve a colarse entre lo más escuchado. En esta ocasión, ha sido el tema Darche, del joven artista Lg1do junto al vigués Guzmen, el que se ha convertido en uno de los fenómenos virales del momento al entrar en el top 10 de las canciones más escuchadas de España.

En estos momentos, la canción ocupa el puesto número 6 de la lista de Spotify 'Los 50 más virales:España' y, desde su inclusión, no ha dejado de subir.

'Darche', de Lg1do y Guzmen

"Eu solo quero que me pidas perdón, estou na verbena con ganas de chamarte, non sei se volverá o primeiro amor, pero deiteime con ganas de darche". Así empieza la letra que no ha parado de sonar desde su lanzamiento el pasado 29 de enero.

La canción, que parece hablar de un amor del pasado, mezcla sonidos urbanos y la voz de los dos artistas, los cuales se complementan a la perfección.

Además de viralizarse en plataformas como Spotify, donde se sitúa entre los temas más compartidos del país, también lo ha hecho en TikTok, en donde el joven ya acumula más de 10 mil seguidores. "Increíble o que está pasando, gracias de verdad", agradecía a través de sus redes Lg1do ante la gran acogida.

Quién es Lg1do

Pero, ¿quién es Lg1do? Tras ese nombre artístico se encuentra el joven artista Saúl Rodríguez Maroñas, de 17 años y natural de Santa Comba que, con apenas tres canciones publicadas, ha logrado captar la atención de la escena musical actual, demostrando que nuestro idioma también puede triunfar fuera de la comunidad y evidenciando el buen momento que está viviendo la música en gallego.

Su primer tema Frente a Frente -publicado en noviembre de 2025-, fue la mecha que prendió la llama. Tras él y apenas un mes más tarde, llegó Calm Down que, junto a Darche, son las tres canciones que por ahora ha publicado Lg1do, un artista del que, seguro, seguiremos hablando en el futuro y que, actualmente ya roza los 70 mil oyentes mensuales en Spotify.

A pesar de su corta carrera musical, recientemente pudimos verlo en el festival Ulla Fest de Touro, junto a otros grandes nombres del panorama musical actual como el DJ Kike Varela o Willow GHZ.