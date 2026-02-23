Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autovía A-54Ría Muros-NoiaDa USC a OxfordMarcha en Santiago
instagram

CARBALLO

Máis de 1,7 millóns para reforzar as defensas naturais da costa de Razo

Os traballos buscan «garantir un litoral vivo, seguro e ben conservado»

Julio Abalde, segundo esquerda, Pedro Blanco e Daniel Pérez en Razo.

Julio Abalde, segundo esquerda, Pedro Blanco e Daniel Pérez en Razo. / D. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O delegado do Goberno, Pedro Blanco, puxo en valor o esforzo do Goberno na defensa e restauración ambiental do litoral de Carballo, que suma un investimento superior a 1,7 millóns de euros para protexer a costa e anticiparse aos efectos do cambio climático.

Supervisou na praia de Razo, xunto co subdelegado do Goberno, Julio Abalde, e o alcalde de Carballo, Daniel Pérez, as actuacións de protección ambiental e loita contra a erosión que o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico está a executar cun investimento de 1,3 millóns, que se suman ás actuacións xa executadas en Baldaio e Razo para a protección do sistema dunar, cun investimento duns 450.000€.

Estabilizar noiros

No que atinxe á actuación principal en Razo, que se retomou tras a sucesión de temporais deste inverno, as obras permiten frear os efectos erosivos, estabilizar os noiros e reforzar as defensas naturais da costa mediante escolleras, tablestacas de madeira e retranqueos do viario perimetral, adaptando as infraestruturas á realidade climática e priorizando a seguridade e o uso peonil.

Estas intervencións complementan as accións xa executadas en Razo e Baldaio, centradas na protección do sistema dunar mediante acordoamentos, pasarelas de madeira e eliminación de elementos degradados. Este proxecto forma parte dunha actuación máis ampla que permitiu restaurar 34 quilómetros de costa na provincia da Coruña, cun orzamento superior aos 2,5 M€.

O delegado incidiu en que o Goberno «actúa con responsabilidade e visión de futuro» e salientou que protexer Razo e Baldaio «é garantir un litoral vivo, seguro e ben conservado para as vindeiras xeracións». O Goberno, engadiu, «ten unha política clara, que é investir para protexer e anticiparse aos efectos do cambio climático, que non se combate con discursos, senón con previsión e recursos».

Regulamento Xeral de Costas

Durante a visita, Pedro Blanco pediulle rigor á Xunta respecto á modificación do Regulamento Xeral de Costas e subliñou que o Goberno está a cumprir coa normativa europea para evitar posibles sancións a España, lembrando que o procedemento está aberto á consulta pública e conta con canles formais de participación nas que poden participar as comunidades.

Noticias relacionadas y más

«Falar de porta de atrás é faltar á verdade», afirmou, ao tempo que insistiu en reclamarlle á conselleira de Medio Ambiente «rigor e responsabilidade» fronte ao «ruído e alarmismo interesado». Blanco reiterou que o Goberno actúa «con transparencia, diálogo e respecto ás competencias».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents