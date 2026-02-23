Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O andaluz José Perea trae a súa moda á pasarela da Mostra do Encaixe de Camariñas

Traerá unha colección con moito volume e vestidos elegantes

Un dos deseños do andaluz José Perea.

Un dos deseños do andaluz José Perea.

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

A XXXV Mostra do Encaixe de Camariñas, que se celebrará do 1 ao 5 de abril, confirma a primeira das firmas que participará no desfile de Grandes Deseñadores: o deseñador andaluz José Perea, un dos perfís máis mediáticos, audaces e rompedores do panorama da moda española actual, que debutará na pasarela galega.

Un dos deseños do andaluz José Perez.

Un dos deseños do andaluz José Perea.

O creador chegará á Costa da Morte tras ser seleccionado para presentar as súas creacións en pasarelas internacionais de primeiro nivel durante o mes de febreiro, como Malta e a prestixiosa Milan Fashion Week. Un salto internacional que, asegura, compaxina co reto de Camariñas coa mesma enerxía.

Desfile de moda do deseñador José Perea.

Desfile de moda do deseñador José Perea.

«Me encanta el reto y voy a vivirlos todos con la misma ilusión. Me apasiona enseñar mis creaciones al público», sinala Perea, quen xa ten no seu taller os primeiros metros de encaixe de Camariñas. «Estoy deseando ponerme manos a la obra con los 6 diseños para el desfile. Estoy deseando que llegue esa semana», afirma.

O deseñador adianta que traerá unha proposta con «mucho volumen y vestidos elegantes a la vez que transparentes. Quiero tener un poco de todo en esta colección cápsula».

