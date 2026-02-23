La producción de almeja y berberecho descendió más de un 50% en tres años

El sector marisquero atraviesa una delicada situación, que se ha visto agravada por las intensas lluvias de este invierno, aunque el declive viene de años atrás. Así, en el último trienio la producción de almeja y berberecho descendió más de un 50% en Galicia, pasando de 5,3 millones de kilos subastados en 2022 a tan solo 2,4 en 2025, según los registros de Pesca de Galicia.

Una menor productividad que provocó un alza en el precio de estos bivalvos pero que, de ninguna manera, compensó las escasas capturas. En 2022 los ingresos generados por la almeja y el berberecho superaron los 56 millones de euros, cifra que se quedó en poco más de 34,1 M€ el pasado año.

Una de las áreas más afectadas es la ría de Muros-Noia, que ha visto truncada también la que estaba llamada a ser la «campaña de la esperanza» debido a una nueva mortandad masiva de la almeja babosa (90%) y del berberecho (80%), que obligó a suspender la vuelta a la actividad prevista para el día 2 de marzo.

Y llueve sobre mojado. Adelo Freire, secretario de la cofradía de Noia, asegura que «tiñamos moita cría e unha primavera-verán por diante, pero estas riadas acabaron co recurso», como ya sucediera en el año 2023. «Antes, estes ciclos de choivas tan intensas e persistentes dábanse cada seis ou sete anos, pero agora son máis frecuentes e están mermando os recursos marisqueiros».

Caída de los ingresos

Así lo constatan también las estadísticas. La cofradía de Noia pasó de facturar 12,7 millones de euros en el año 2022 a solo 11,4 millones en los últimos tres años. La campaña de 2023, cuando perdieron más del 80% del marisco, los ingresos del sector cayeron hasta 1,3 millones. En 2024 la facturación ascendió a 4,4 M€ y en 2025 a 5,6 millones, lo que hacia prever una tendencia a la recuperación, pero el crudo invierno de 2026 ha truncado las esperanzas de los profesionales del marisqueo.

Cabe señalar que este sector da empleo a unas 1.500 familias de Muros, Noia, Portosín y Porto do Son que, al menos, hasta el otoño no podrán volver a faenar.

La pérdida de producción y, con ello de ingresos, es generalizada, y afecta a todos las áreas marisqueras de Barbanza y Costa da Morte.

Inactividad en Camariñas

En Camariñas, las mariscadoras llevan varios años casi sin actividad debido a la falta de recursos y la mortandad continua de los bivalvos en sus bancos. Una situación que llevó a la cofradía a solicitar la suspensión del plan de explotación para que, al menos, las profesionales puedan percibir prestaciones compensatorias.

Al igual que en la ría de Muros-Noia, la pérdida productiva fue notable, pasando de 14.277 kilos en 2022 a tan solo 4.357 en 2025, con lo que el sector pasó de generar más de 268.000 euros hace cuatro años a solo 58.950 € en 2025.

En el estuario del Anllóns (Cabana y Ponteceso), la extracción de berberecho también cayó de forma notable en los dos últimos años. Tras un 2023 excepcional, coincidiendo con el cierre de la ría de Muros-Noia, y en el que comercializaron más de 135.000 kilos y facturaron más de 1,7 millones de euros, en 2024 la producción bajo a 41.111 kilos y en 2025 a 20.035, según datos de Pesca de Galicia.

Notable descenso en Carril

Por su parte, en Carril (Vilagarcía de Arousa), las cifras de sus preciados bancos de almeja constatan igualmente una clara tendencia a la baja. Así, en 2022 la producción superó los 610.000 kilos, cifra que se vio rebajada en 2025 a tan solo 449.000 kg. También descendió la extracción de berberecho, que pasó de 289.000 kilos hace cuatro años a solo 63.000 en 2025.

Las riadas también afectaron seriamente al recurso en esta área marisquera, y la situación comienza a ser crítica para el sector en Galicia, dado que el proceso de recuperación requiere de tiempo y unas condiciones favorables.