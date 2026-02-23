Pleno extraordinario
El Gobierno de Ames pierde la votación de los presupuestos más altos de la comarca e irá a cuestión de confianza
Las partidas solo fueron apoyadas por el PSOE
Aprobada la masa salarial con el respaldo del PP
Ames tendrá que ir a cuestión de confianza tras ser rechazados sus presupuestos en el pleno celebrado en la mañana de este lunes. Lo que sí salió adelante, con el respaldo del PP, fue la masa salarial para cubrir los sueldos de los trabajadores.
En cuanto a los presupuestos, con un importe consolidado que se presentó por 43,3 millones de euros, el regidor ya había anticipado que no había voluntad, por parte de los populares y nacionalistas, a la hora de respaldarlos. A partir de la moción de confianza, que previsiblemente irá en el próximo pleno ordinario, la oposición tendrá un mes para impulsar una moción de censura y proponer un alcalde, algo que parece complicado por la confrontación ideológica de ambos grupos.
Fondos consignados
Así, esos 43.334.228 euros consignados para el presente año, lo que supone un 33% más que el último aprobado, en 2024, incluyen las partidas de Augas de Ames y el Plan EDIL en el total. La mayor parte del gasto, el 63,54%, se destinará a servicios e inversiones, y se incluyen fondos (810.000 euros) para el transporte entre urbes maianas, 1,1 millones destinados a cubrir pistas deportivas en la casa de la cultura de Milladoiro y un millón para comenzar la obra del mercado de abastos y banco de tierras.
Hay que recordar que se trata de los presupuestos más altos de la comarca ya que, por ejemplo, los de Carballo apenas superan este año los 37,6 millones. El regidor Blas García, de cualquier forma, recordaba que esta votación (cuyo resultado preveía), solo retrasarán la aprobación de las distintas partidas "un mes e medio".
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
- Así es la ruta que culmina en la cascada más bonita del interior de Galicia, a una hora de Santiago
- Santiago evalúa la transformación de su arteria principal entre una veintena de opciones
- Ni aullidos ni máscaras: los 'therians' no calan en Santiago
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
- Una cafetería de Santa Comba se cuela entre las mejores de España
- El mejor desayuno de hotel está a una hora de Santiago y es 'un festín para los sentidos