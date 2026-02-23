El Gobierno de Ames pierde la votación de los presupuestos más altos de la comarca e irá a cuestión de confianza

Ames tendrá que ir a cuestión de confianza tras ser rechazados sus presupuestos en el pleno celebrado en la mañana de este lunes. Lo que sí salió adelante, con el respaldo del PP, fue la masa salarial para cubrir los sueldos de los trabajadores.

En cuanto a los presupuestos, con un importe consolidado que se presentó por 43,3 millones de euros, el regidor ya había anticipado que no había voluntad, por parte de los populares y nacionalistas, a la hora de respaldarlos. A partir de la moción de confianza, que previsiblemente irá en el próximo pleno ordinario, la oposición tendrá un mes para impulsar una moción de censura y proponer un alcalde, algo que parece complicado por la confrontación ideológica de ambos grupos.

Fondos consignados

Así, esos 43.334.228 euros consignados para el presente año, lo que supone un 33% más que el último aprobado, en 2024, incluyen las partidas de Augas de Ames y el Plan EDIL en el total. La mayor parte del gasto, el 63,54%, se destinará a servicios e inversiones, y se incluyen fondos (810.000 euros) para el transporte entre urbes maianas, 1,1 millones destinados a cubrir pistas deportivas en la casa de la cultura de Milladoiro y un millón para comenzar la obra del mercado de abastos y banco de tierras.

Hay que recordar que se trata de los presupuestos más altos de la comarca ya que, por ejemplo, los de Carballo apenas superan este año los 37,6 millones. El regidor Blas García, de cualquier forma, recordaba que esta votación (cuyo resultado preveía), solo retrasarán la aprobación de las distintas partidas "un mes e medio".