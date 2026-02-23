Vieiro refuerza las habilidades educativas de padres y madres con hijos preadolescentes

La Asociación Vieiro, con sede en Carballo, pone en marcha Protego, un programa de entrenamiento en parentalidad positiva y habilidades educativas dirigido a padres y madres con hijos e hijas de entre 9 y 13 años.

El objetivo ayudar a mejorar las habilidades educativas a través de la comunicación, el establecimiento de normas y límites, la supervisión, el fortalecimiento de los vínculos entre padres e hijos y la clarificación de la posición familiar respeto a las conductas problemáticas y de riesgo.

Fortalecer vínculos

La iniciativa, presentada por la presidenta de Vieiro, Fina Rey, y la responsable de Formación, María del Carmen Bello, apuesta por mejorar la cantidad y calidad de la comunicación familiar, fortalecer los vínculos entre padres e hijos y la vinculación de los hijos a la familia.

Asimismo busca mejorar el seguimiento y la supervisión de la conducta de los hijos, aumentar la utilización de métodos de disciplina positiva por parte de los padres/madres y capacitar a las familias para establecer normas de conducta a los hijos, claras y coherentes.

Conductas problemáticas

Además, el programa Protego permitirá mejorar la capacitación de los padres/madres para definir normas familiares sobre diferentes conductas problemáticas de la adolescencia, aumentar en los hijos la percepción de desaprobación familiar hacia las conductas problemáticas y el uso de estrategias de resolución de problemas en la educación.

El nuevo proyecto de Vieiro se prolongará hasta el mes de mayo. Las sesiones tendrán una duración de una hora y media. Aunque la participación es totalmente gratuita, requiere un compromiso de asistencia para favorecer la continuidad y el buen funcionamiento de los grupos.

Las personas interesadas pueden inscribirse contactando con la Asociación Vieiro en el teléfono 981 75 61 61 o por WhatsApp al 604 07 58 15.