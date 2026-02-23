Boqueixón se desborda: preparan 70.000 filloas para una legión de comensales en Lestedo

No todas las ediciones lo logran, pero esta, la exaltación número 43 de la Filloa de Lestedo (Boqueixón), arrastró este año a una auténtica legión de incondicionales del manjar, que se contaron por miles... pero no en tan alto número como el número de postres preparados: unas 70.000 piezas, según la organización. Y, por supuesto, se impusieron los tradicionales Mandís de Honra, incluyendo un sexto para el presidente Alfonso Rueda.

Una pequeña parte del público reunido en el campo de la fiesta de Lestedo / ECG

Precisamente, esta suerte de reconocimiento incluyó este año al conselleiro de Cultura, José López; al director de la ONCE en Santiago, José Antonio Riveiro; al presidente da Asociación de Festexos San Bieito de Sergude, José Manuel Santos; a su homólogo en la Asociación de Carrozas do San Cidre, Alejandro Pena; y, por supuesto, al pregonero, Emilio de la Iglesia, director xeral del Gabinete Técnico de la Consellería de Presidencia.

Al hilo, De la Iglesia recordó que lleva ya 8 años residiendo en Lestedo, «e aquí medran os meus fillos», explicaba tras la introdución de María Mera, maestra de ceremonias. También deseó en su pregón que «cada volta no fiolleiro sexa unha volta ás nosas orixes, que cada bocado nos lembre que as cousas boas da vida son sinxelas pero profundas. Que esta festa siga viva moitos anos máis, porque mentres haxa filloas, música e xente coma vós, Lestedo será sempre terra de encontro e de sabor», clamaba ante miles.

Más actividades

El regidor, Ovidio Rodeiro, fue quien comenzó la ronda de intervenciones, destacando que «o ano pasado estreamos o recoñecemento da nosa Filloa como Festa de Interese Turístico Nacional. E sei que houbo quen pensou: pois agora, pararán e deixarán de facer tantas cousas. Pero en Boqueixón non che somos así. Por iso, esta 43 edición da Festa da Filloa de Lestedo foi a que máis actividades paralelas acolleu en toda a súa historia», trasladaba al concurrido auditorio del campo de la fiesta local.

Uniformados de siete municipios

Además, para abrir boca tuvo lugar el Desfile Intermunicipal de Xenerais da Ulla por las calles de Lestedo, uno de los más numerosos de estas nueve ediciones, con más de 40 uniformados, muchos de ellos a caballo procedentes de Touro, O Pino, Santiago, A Estrada, Vedra, Teo y, claro, Boqueixón.

Desfile Intermunicipal de Xenerais por Lestedo, Boqueixón / Concello

El macrococido para 350 comensales también contó con un auténtico aluvión de autoridades, entre las que se contaron alcaldes de Lalín, José Crespo; el de Oroso, Alex Doval; los conselleiros Diego Calvo, Román Rodríguez y José López; Paula Prado, número 2 del PP de Galicia; o el propio regidor, que se cansó de regalar un cupón de la ONCE del próximo lunes que, como anécdota, reproduce esta exaltación boqueixanesa.

Precios para todos

Y que decir de los precios... pues que hubo para todos los bolsillos, ya que el pack de 10 filloas podía adquirirse por 5 euros; las filloas da pedra costaban 2 € por pieza; y el conjunto de 3 unidades sin gluten podía comprarse por 2 €. También las había saladas, a 3,5 euros.