El chaval de Santa Comba que graba en su habitación y ha encumbrado el gallego en Spotify

Con solo 17 años, Saúl Rodríguez Maroñas, conocido artísticamente como Lg1do, ha logrado lo que para muchos artistas emergentes es un sueño lejano: colocarse en el número cinco del Viral España en Spotify. “Comecei no 11, agora estou no cinco. (…) É incrible, a verdade”, dice emocionado.

Nacido en Santa Comba, donde vive con su familia, y estudiante de segundo de Bachillerato en el IES Terra do Xallas, Lg1do empezó a publicar música en gallego el pasado mes de noviembre. En apenas unos meses, ha pasado de ser un desconocido a viralizarse en toda España con un tema en su lengua materna —“ten 10 ou 15 segundos en castelán e o resto é en galego”— que ha roto barreras en un panorama dominado por el castellano y el inglés.

El salto se produjo cuando el artista vigués Guzmen contactó con él tras escuchar el primer tema que Saúl había grabado en gallego. “Faloume por unha rede social porque escoitou Fronte a fronte, gustoulle moito e preguntoume se me apetecía que fixeramos algo xuntos”, explica. No se conocían personalmente, pero decidieron colaborar.

Lg1do ya tenía un borrador hecho a partir de una base libre de YouTube. “Mandeillo e díxome: ‘O tema é unha barbaridade’”. La canción se grabó a distancia. Saúl registró su voz en su propia habitación, en Santa Comba. Guzmen, en cambio, lo hizo en un estudio de grabación en Madrid. “Eu teño un micro de 200 euros e alí hai micros de 1.000”, comenta con naturalidad. Después, los productores retocaron el tema hasta dejarlo “impecable”.

Cuando escuchó la versión final, no lo tuvo claro, pero su familia lo vio venir: “Meu pai díxome: ‘Esta vaino romper’”. No se equivocaban. Un mes después de su lanzamiento en enero, el tema entraba en el top cinco viral en España.

Muy buen estudiante y futbolista juvenil

El éxito le ha llegado en pleno curso académico. Lg1do compagina la música con los estudios —saca muy buenas notas— y con el fútbol —juega en categoría juvenil en el Xallas—: "Agora empézanme a saír bolos e ás veces non podo ir aos partidos, pero intento non deixalos colgados". “Ando a 1.000”, reconoce.

Entre clases, exámenes, entrenamientos, partidos y ahora los primeros festivales y conciertos, su agenda empieza a ser frenética.

Aun así, tiene claro el pacto familiar: priorizar una carrera universitaria. “Vou estudar, en principio algo relacionado con Ciencias da Saúde, como Fisioterapia”. Aunque su sueño es vivir de la música.

Ha elegido su nombre artístico motivado en parte por su fe religiosa. “Eu son moi crente e o nome que elixín creo que ten que ver con que confío nos plans que Deus ten para min” , explica.

Confía en la “vibra”

Lg1do no escribe las letras en un cuaderno. Su método es más intuitivo. Escucha una base y deja que la “vibra” le guíe: “Eu canto frase a frase, oración por oración, e, cando sinto que un verso conecta, digo: xa está”.

Todo, desde su habitación y coordinándose online con sus productores y equipo creativo. Ha tenido que contratar un mánager, que se encarga de cerrar fechas y presupuestos: “Non podo estar atento a todo porque non me dá a vida”.

Galicia y la nueva música urbana en gallego

El joven xalleiro forma parte de la nueva ola de música urbana en gallego que está ganando protagonismo y en la que resuenan nombres como 9Louro, Yuly o Xián Pais. “É algo bastante rompedor”, reflexiona, aunque no quiere que el idioma lo limite: “Gustaríame experimentar en castelán, en inglés e en todo o que veña”.