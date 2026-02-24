INFRAESTRUTURAS
En marcha o proxecto de mellora da seguridade viaria na AC-550 en Cee
A alcaldesa pide tamén reforzar a sinalización de pasos de peóns
A delegada da Xunta, Belén do Campo, mantivo unha xuntanza coa alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, para avaliar as actuacións nas estradas autonómicas ao seu paso polo concello.
Do Campo informou, en relación coa avenida Fernando Blanco, que a Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) está a traballar nun proxecto de mellora da seguridade viaria na estrada AC-550, en treitos con alta potencialidade de risco.
Tamén abordaron a situación da VG-1.4, en relación cos noiros na proximidade do polígono industrial. A delegada da Xunta comprometeuse a ter en conta as demandas trasladadas pola rexedora. Outra das necesidades recollidas pola representante do Goberno autonómico foi a proposta de mellorar a sinalización nalgún paso de peóns para optimizar a súa funcionalidade.
Colaboración institucional
Belén do Campo destacou a importancia da colaboración institucional entre a Xunta e o Concello «para dar resposta ás demandas dos veciños de Cee e avanzar na mellora das infraestruturas e servizos».
Recalcou que a Xunta prioriza os investimentos marcando prioridades en función de criterios como a sinistralidade, a seguridade ou o deterioro das mesmas «tendo en conta que foi necesario reconsiderar as actuacións tras as duras inclemencias metereolóxicas rexistradas nos últimos meses».
A representante do Goberno galego trasladou que a Xunta está a realizar «un enorme esforzo» na conservación dos 5.500 quilómetros da rede autonómica, un labor constante que se intensifica especialmente en situacións de meteoroloxía adversa como as vividas nas últimas semanas.
