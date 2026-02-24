POLÍTICA
O BNG de Cee pide máis horas para gozar da praia coas mascotas
Os nacionalistas propoñen modificar a ordenanza municipal
O BNG de Cee solicita un cambio da ordenanza municipal para que as persoas que teñen animais domésticos dispoñan de tres horas máis ao día para gozar das praias coas súas mascotas.
O portavoz dos nacionalistas, Serxio Domínguez, entende que é una medida viable "xa que até as 11 da mañá é raro ver xente nos areais e a partir das 20.00 horas comeza a volta a casa».
