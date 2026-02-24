Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O BNG de Cee pide máis horas para gozar da praia coas mascotas

Os nacionalistas propoñen modificar a ordenanza municipal

A modificación permitiría baixar máis tempo aos areais coas mascotas.

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

O BNG de Cee solicita un cambio da ordenanza municipal para que as persoas que teñen animais domésticos dispoñan de tres horas máis ao día para gozar das praias coas súas mascotas.

O portavoz dos nacionalistas, Serxio Domínguez, entende que é una medida viable "xa que até as 11 da mañá é raro ver xente nos areais e a partir das 20.00 horas comeza a volta a casa».

