PROXECTO
O BNG esixe explicacións sobre a reactivación da mina de Coéns en Laxe
O deputado Oscar Insua fala de "silencio e escuridade"
O deputado do BNG, Oscar Insua, mantivo unha xuntanza coa plataforma veciñal sobre a mina de Coéns (Laxe), que está amosando a súa preocupación sobre o proxecto mineiro impulsado pola empresa Caolines de Vimianzo (Cavisa).
O parlamentario nacionalista, que estivo acompañado da voceira municipal, Cristina Vázquez del Prisco, atendeu ás inquedanzas e dúbidas que teñen os veciños e veciñas do lugar, que están preocupados polos impactos ambientais da mina, como o posible uso de explosivos, os ruídos, a contaminación nas augas dos pozos particulares, así como o patrimonio afectado polas vibracións e a afectación directa aos animais e pastos polo po de caolín, que pode carrexar enfermidades como a silicose.
Reunión co alcalde
Sinalan que a veciñanza só é coñecedora a través do Diario Oficial de Galicia, ata o momento, da tramitación dun estudo de impacto ambiental, sobre o que ten que ditaminar a Xunta de Galiza. Tamén lles trasladaron que mantiveron unha reunión co alcalde de Laxe, co fin de coñecer algunha outra información, "máis non tiveron moito éxito porque dixéronlles que non sabían nada do proxecto mineiro".
A comitiva visitou as dúas zonas extractivas que aparecen no estudo de impacto ambiental da concesión mineira Don Sebastián, e Oscar Insua anunciou que presentará iniciativas no Parlamento para coñecer toda a información posible sobre os plans da compañía, que ten intención de explotar os xacementos de caolín que existen na zona, e sobre as tramitacións existentes na Consellería.
Corenta anos de inactividade
O deputado do BNG declarou que “non é normal que ninguén saiba nada e que ninguén da consellería ou da empresa lles explicara aos veciños que pretenden facer e como. Parece un pouco estraño tanto silencio e escuridade".
Insua adiantou que vai chamar á comisión ao director xeral de Minas para que dea toda a información e explique "os plans que teñen previstos facer, e as razóns polas que despois de máis de corenta anos de inactividade esa mina non está restaurada e os dereitos mineiros caducados".
A portavoz do BNG de Laxe manifestou que "imos facer todo o posible para poñer luz onde todo son sombras. A veciñanza está preocupada, porque entre moitas outras cousas existen varios pozos de auga ao lado da zona extractiva en Coéns e teñen medo quedar sen ela. O alcalde tivo tempo de informarse na consellería: ou non lle fan caso ningún ou o PP está a esconder información".
- La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
- El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
- Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
- Una cafetería de Santa Comba se cuela entre las mejores de España
- Así es la ruta que culmina en la cascada más bonita del interior de Galicia, a una hora de Santiago
- CCOO rechaza de nuevo el acuerdo para el convenio de autobuses: la huelga podría retomarse en Santiago
- Difunden el vídeo de una joven maltratando a su perro en Santiago y las redes estallan
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo