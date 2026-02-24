A rede galega de Casas do Maior suma xa 800 prazas gratuítas

A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, acompañada do director xeral de Maiores, Antón Acevedo, e da concelleira de Servizos Sociais, Marisé Álvarez, visitou aos cinco usuarios da nova Casa do Maior da Campara, en Ponteceso.

Trátase dun dos 160 recursos destas características que a Xunta impulsa en Galicia e que suman xa 800 prazas gratuítas de atención diúrna no rural.

Fabiola García con dous usuarios na Casa do Maior da Campara. / X. G.

A Xunta investiu algo máis dun millón de euros para crear estes recursos en 2025. A conselleira destacou que estes centros «son servizos pioneiros en todo o país, que buscan responder ás necesidades dos maiores, ao tempo que facilitan que sigan vivindo na súa contorna sen renunciar a uns coidados de calidade». Do mesmo xeito, explicou que a súa posta en marcha «crea emprego na zona, dinamiza o rural e facilita a conciliación».

Explicou que «é unha satisfacción» ver a acollida destes recursos «tanto polos promotores como polos concellos», e dá conta do bo funcionamento desta medida. Lembrou que o Goberno galego destina este ano 6M€ para o seu mantemento e consolidación.