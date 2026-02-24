Analizan una criminalidad a la baja en Arzúa y el operativo del Queixo

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, copresidió este lunes junto al alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, la junta local de seguridad, en la que se analizaron los datos de criminalidad (que bajan y están por debajo de la media) y se coordinó el dispositivo especial previsto para una 51ª edición de la Festa do Queixo que se celebra el próximo fin de semana.

Así, se destacó que Arzúa registró en 2025 una tasa de 22,48 delitos por cada mil habitantes, inferior a la del año anterior, muy por debajo de la media de España y de Galicia, la segunda comunidad más segura del país. Abalde subrayó además la mejora de la eficacia policial y el máximo histórico de efectivos, con 8.895 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Galicia.

Máximo de efectivos

A este respecto, el subdelegado subrayó que «acadamos a mellor eficacia policial da década e un máximo histórico de efectivos, con 8.895 axentes da Policía Nacional e da Garda Civil en Galicia, 596 máis que en 2018».

También se puso en valor la buena coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil en el municipio. En materia de violencia de género, se informó de que Arzúa recibió en 2025 un total de 8.722,63 euros de los Fondos del Pacto de Estado y más de 34.900 euros desde 2018, con 2.711 casos activos en la provincia. El subdelegado animó al Concello a adherirse al sistema VioGéndel Ministerio del Interior para reforzar la protección de las víctimas.

Centros educativos

En el ámbito preventivo, se repasó el desarrollo del Plan Director en centros educativos, con treinta actividades y 834 participantes en Arzúa, centradas en convivencia, ciberseguridad y prevención de violencias. Finalmente, se concretó el dispositivo especial de seguridad para la Festa do Queixo, que reúne cada año a miles de visitantes, con colaboración estrecha entre Policía Local y Guardia Civil.

A mediodía

El pregón correrá a cargo del actor Federico Pérez Rey, que lo pronunciará el sábado 28 de febrero a las 12.00 horas en la carpa del campo de la feria. Nacido en Alemania en 1976 y vinculado a Mazaricos, estudió Filología Gallega en la Universidade de Santiago y cuenta con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión.

En la presente edición actuarán ese sábado 28 de febrero Dorian, referente del indie y de la electrónica; Dakidarría; Dulzaro; Cool Nenas; y Dogo, mientras que el 1 de marzo lo harán Budiño, uno de los grandes nombres de la música gallega contemporánea; Ialma; y MJ Pérez, completando unos conciertos de tarde con acceso gratuito.