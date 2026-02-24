La Xunta asume la construcción de la Ronda Sur-Oeste de Ordes por doce millones
Incluirá una senda peatonal y carril para bicicletas a lo largo de sus dos kilómetros
Destacan el mal estado de la N-550, e instan a Transportes a ubicar allí una glorieta
La Xunta asumirá la construcción de la Ronda Sur-Oeste que comunicará la villa de Ordes con otros municipios de su comarca, como Trazo o Tordoia. Serán 12 millones de euros, y la infraestructura incluirá senda peatonal y carril bici a lo largo de sus dos kilómetros. A la puesta de largo del proyecto, que contó con la conselleira de Vivenda e Infraestruturas María Martínez Allegue y la delegada territorial Belén do Campo, asistió el regidor ordense, José Luis Martínez, pero también sus antecesores, como Manuel Regos o Teodosio Martino, vecinos y miembros de la Corporación.
Fue el Consello da Xunta del pasado 26 de enero el que aprobaba provisionalmente un proyecto de trazado, con plazo de alegaciones abierto hasta el 23 de marzo. Respecto a su trazado, y siempre según los técnicos autonómicos, "parte da estrada N-550, onde o Ministerio de Transportes prevé a execución dunha glorieta, e rematará na vía autonómica AC-413, contribuíndo a desviar unha parte importante do tráfico que actualmente atravesa o centro da vila".
Tráfico pesado
Por su parte, la conselleira Allegue se refería a que "esta nova infraestrutura permitirá dar solución á situación actual, marcada pola presenza de tráfico pesado atravesando o núcleo urbano e pola mestura de circulación local e de longo percorrido, o que xera ruído, molestias e contaminación".
También manifestó su "confianza" en que el Ministerio "facilite o desenvolvemento desta variante, tendo en conta que parte do tráfico desviado deixará de circular pola estrada estatal N-550 ao seu paso polo núcleo de Ordes, e que se atopa nunhas condicións moi deficientes". Y destacó que se trata de un "proxecto respectuoso co territorio" que se extenderá a toda la comarca ordense.
