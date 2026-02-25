Pleno
Ames debate a cuestión de confianza vinculada ao orzamento 2026
Na sesión tamén se estudará a modificación da ordenanza do ICIO
Redacción
A Corporación de Ames debaterá este xoves, día 26, no pleno ordinario de febreiro a cuestión de confianza vinculada á aprobación do orzamentode 2026, logo de que foxe rexeitada a aprobación inicial o pasado luns.
Aprobarase se votan a favor a maioría simple dos concelleiros ou porque non se presenta no prazo dun mes unha moción de censura, ou se presentada esta, non se alcanza o quórum requirido.
Na sesión tamén se debaterá a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal do ICIO e a solicitude dunha subvención á Deputación da Coruña para poñer en marcha unha liña de axudas para as comunidades enerxéticas.
Obradoiro con Brión
Asemade, os edís estudarán a modificación do convenio de colaboración entre os concellos de Ames e Brión para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para promover o obradoiro dual de emprego Renova Verde.
Abordarán tamén catro mocións do PSOE, PP e BNG para solicitar a renovación da cuberta do CEIPA Maía, condenar os actos vandálicos contra as sedes do PP, autorizar o estacionamento en Bertamiráns e Milladoiro a traballadores que prestan servizos a domicilio, e avanzar en igualdade.
