Extienden el mundo digital al rural de Biduído, Tapia, Bugallido y Ameixenda

El Aula AMTIC de Ames ha programado para los meses de marzo y abril un curso de competencias digitales para la vida cotidiana en las parroquias de Biduído, Tapia, Bugallido y Ameixenda.

La actividad tiene una duración total de 25 horas, y en ella se abordarán cuestiones como la gestión digital, la creación de contenidos digitales o el uso de la inteligencia artificial. Para participar, habrá que llamar al tf 698 172 347 o enviar cubierto el formulario de inscripción de la web (a través del email informatica.milladoiro@gmail.com).

Con esta formación se busca acercar a las parroquias al desarrollo digital pero, del mismo modo, aportar seguridad y fluidez a la hora de relacionarse con las redes.

Como objetivos mejorar la gestión digital, la búsqueda de información en línea, la creación de contenidos digitales, la seguridad y el bienestar en línea y el uso de la inteligencia artificial. Todo ello mediante ejemplos prácticos y la resolución de problemas.

Módulos y duración

El curso está dividido en seis módulos temáticos de distinta duración hasta completar las 25 horas y para facilitar el aprendizaje. De este modo, se distribuye en: Gestión digital, 5 horas; Relacionarse en el mundo digital, 5 horas; Resolución de problemas, 2,30 horas; Creación de contenidos digitales, 5 horas; Seguridad y bienestar digital, 5 horas; y Uso de la inteligencia artificial, 2,30 horas. Se impartirá los días 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23 y 24 de marzo en Biduído, de 10.00 a 12.30 horas, y en Tapia, de 15.15 a 17.45 horas. En el mes de abril, se impartirá los días 13, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 23 y 24 en Bugallido, de 10.00 a 12.30 horas, y en Ameixenda, de 16.00 a 18.30 horas.