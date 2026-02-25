Aulas gratuítas para reducir a fenda dixital no rural en Laxe e Outes

A asociación Ágora Rural contará cunha aula dixital móbil que permitirá desenvolver proxectos de capacitación tecnolóxica en distintos espazos do territorio. As formacións realizaranse en iSlow Coliving (Laxe), no local social de Serantes, e tamén estarán dispoñibles para organizar cursos ou obradoiros no centro social de Cando, en Outes.

Segundo sinalan desde a asociación, "non se trata só de incorporar dispositivos, senón de crear espazos onde a tecnoloxía conecte persoas, coñecemento e territorio".

As formacións son gratuítas e están dirixidas á veciñanza, emprendedores, mocidade e calquera persoa interesada en mellorar as súas competencias dixitais.

Benestar dixital

No iSlow Coliving e local social de Serantes, en Laxe, abordarán temáticas como o benestar dixital, ferramentas para o teletraballo, dominio de videoxogos (campamento xuvenil) e técnicas para mellorar a produtividade coa Intelixencia Artificial.

Pola súa banda, no centro social de Cando (Outes) impartiranse formacións sobre Intelixencia Artificial e creación de prompts de forma profesional, e para aprender a multiplicar contidos coa IA.

Fortalecer o talento

O programa busca fortalecer o talento local, mellorar a empregabilidade e facilitar que máis persoas poidan traballar en liña ou incorporar ferramentas dixitais aos seus proxectos. Os interesados poden inscribirse a través da ligazón https://bit.ly/4tzhQvP.