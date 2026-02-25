Buscan en el Ulla a un vecino de Teo de 52 años desaparecido en Pontevea

La desaparición de un vecino de Teo de 52 años este miércoles ha motivado una amplia movilización de medios en Pontevea. El operativo de búsqueda se puso en marcha a primera hora de la mañana, centrando los trabajos a lo largo de varios kilómetros del río Ulla a su paso por la zona. Esta búsqueda resultó sin embargo estéril, por lo que está previsto que se reanude mañana jueves.

Fue la hija del desaparecido la que dio la voz de alarma en torno a las 10.00 horas, después de que el coche del hombre fuese encontrado en la zona del puente medieval de Pontevea con las puertas abiertas y las llaves puestas. Además, sus pertenencias seguían dentro del vehículo.

Esta ubicación hizo temer lo peor desde el principio, por lo que efectivos de la Guardia Civil y de Emerxencias, tanto del Concello de A Estrada como de Teo, se desplazaron al lugar para iniciar la labores de búsqueda del hombre, que reside en la localidad de Pontevea, en el tramo comprendido entre el puente medieval y el puente colgante de O Xirimbao.

Mientras los efectivos peinaban ambos márgenes del río, buzos de la policía autonómica y de la Guardia Civil se zambullían para buscar por el agua, mientras el equipo de drones de la Axega lo hacía por el aire.

Desde los servicios de Emerxencias lamentaron sin embargo las complicadas condiciones en la que tuvieron que realizar esta búsqueda, ya que la turbidez del agua y la fuerza del río a estas alturas del año impiden ver el fondo.

Precedente

Vecinos de Pontevea recordaban un caso similar ocurrido en diciembre del 2023, cuando un octogenario de Teo desapareció, dejando varias de sus prendas cerca del puente medieval.

Al igual que hoy, el río Ulla bajaba por Pontevea con mucho caudal y con agua muy turbia, lo que hizo que las labores de búsqueda resultasen infructuosas. Finalmente, su cuerpo fue localizado en el mes de marzo por la hija y el hermano del octogenario cuando realizaban una búsqueda por la zona de la playa fluvial.