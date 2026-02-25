OPERACIÓN CURRELOS
Sin carné, drogados y robando: Así sorprendieron a dos delincuentes de A Laracha y Arteixo
Se les imputa una treintena de robos con fuerza y ya están en la cárcel
La Guardia Civil, en el marco de la operación Currelos, ha detenido a dos varones, de 41 y 33 años, vecinos de A Laracha y Arteixo, como presuntos autores de una treintena de delitos contra el patrimonio. La investigación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Santiago de Compostela, en colaboración con la Policía Local de Cerceda y la Guardia Civil de Santiago.
Las investigaciones se iniciaron tras detectarse un incremento de robos con fuerza en instalaciones municipales de Cerceda. Los agentes determinaron la existencia de una metodología criminal recurrente que, tras una fase inicial centrada en dependencias públicas, se desplazó hacia el ámbito privado, con especial incidencia en garajes y trasteros de comunidades residenciales.
Los implicados actuaban de forma coordinada utilizando un inmueble de A Laracha como base logística para el almacenamiento de los efectos sustraídos. El ámbito de actuación del grupo abarcaba de forma itinerante los municipios de Cerceda, Oleiros, Culleredo, Cambre, Carral y Arteixo.
El pasado 19 de febrero, en el casco urbano de Cerceda, un dispositivo de vigilancia permitió localizar a los sospechosos en pleno acto delictivo. Tras la interceptación, se constató además que el conductor carecía de permiso de conducir y presentaba indicios compatibles con el consumo de sustancias estupefacientes.
Posteriormente, se practicó un registro en el domicilio utilizado por el grupo en A Laracha, donde los agentes lograron recuperar un revólver del calibre 36 (sin número de serie y en avanzado estado de oxidación), varias ballestas y carabinas de aire comprimido, así como una importante cantidad de material relacionado con los robos perpetrados: herramientas, enseres y objetos de diversa índole.
El Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza 3 de A Coruña, ha dictado el ingreso en prisión para los dos detenidos, a quienes se les imputan presuntos delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas y atentado contra la Autoridad y la seguridad vial. Ambos presentaban, además, requisitorias judiciales previas y un amplio historial de antecedentes por hechos de similar naturaleza.
