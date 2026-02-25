Cata e masterclass na Efa Piñeiral como prólogo da Festa do Queixo de Arzúa
O alumnado do centro, que recibiu a visita do chef Andrés Torreiro, realiza obradoiros de sensibilización sobre o produto nos colexios
Redacción
O centro de formación profesional e promoción rural Efa Piñeiral acolleu as primeiras actividades previas da programación oficial da Festa do Queixo de Arzúa.
O martes celebrouse a cata vertical a cargo de Óscar Pérez, secretario xerente do Consello Regulador Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa, e este mércores a masterclass Un queixo con moito carácter, a cargo do chef Andrés Torreiro, do restaurante D´Obra (Melide).
No showcooking o chef apostou por amosar as múltiples posibilidades que o queixo Arzúa-Ulloa ten para configurar un menú completo, tanto como entrante, prato principal ou sobremesa, potenciando as maridaxes con outros productos da nosa gastronomía.
“Quixemos nesta masterclass facer unha homenaxe á nosa terra e ó noso produto elaborando tres propostas: un primeiro a base de vieira e polbo con alga codium e soro de leite, que ten ese matiz láctico que marida moi ben con peixe e marisco e compensa sabores salinos; un prato de horta, neste caso allo porro que traballamos como un calçot (asámolo á brasa e unha vez pelado, escabechado e prensado, acompáñase de sardiña afumada e avelá tostada e unha escuma de queixo Arzúa-Ulloa D.O.P.); e unha sobremesa da terra, con mazá impregnanda en licor de herbas, cremoso de queixo Arzúa-Ulloa afumado e rematado con polvo de melindre”, explicou Andrés Torreiro.
Asemade, o alumnado do ciclo de Educación Infantil do centro de formación profesional está a realizar obradoiros de sensibilización sobre o queixo e os recursos locais nos centros educativos da vila.
A Efa Piñeiral estará tamén presente con estand propio na feira desta 51 edición da Festa do Queixo. Durante o sábado e o domingo o estand acollerá a exposición da réplica doce do cartel anunciador da festa, elaboracións do ciclo de panadaría e repostaría, demostracións de pastelaría a cargo do alumnado do centro, concursos e moitas sorpresas máis.
