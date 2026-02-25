Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTOS 8M

Dezaseis curtametraxes, contacontos e lecturas por unha igualdade real na Laracha

O obxectivo é promover a reflexión e a participación cidadá

Alba Varela, esquerda, Ana Aldao, José M. López e Rocío López presentando o programa.

Alba Varela, esquerda, Ana Aldao, José M. López e Rocío López presentando o programa. / C. L.

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O Concello da Laracha organiza actividades culturais e de sensibilización co obxectivo de promover a reflexión, a participación cidadá e o avance cara a unha igualdade real e efectiva entre mulleres e homes.

A programación inclúe unha concentración o día 8 de marzo, ás 12.30 horas na Praza da Cultura, e a lectura do manifesto institucional, a cargo do Espazo de Participación da Infancia e Adolescencia (EPIA).

Directoras destacadas

Un dos eixos do programa será o ciclo de curtametraxes dirixidas por mulleres, organizado en colaboración coa plataforma CortoEspaña. Ao longo de tres xornadas poderán verse 16 traballos de destacadas directoras do panorama nacional, pezas cun amplo percorrido en festivais e recoñecementos que abordan desde diferentes perspectivas cuestións sociais, emocionais e de xénero.

Tamén haberá contacontos de igualdade dirixidos ao público infantil a cargo de Tamara R. Pereira, educadora social, animadora sociocultural e promotora de igualdade.

Libros recomendados

Ademais, nas bibliotecas da Laracha, Paiosaco e Caión habilitaranse espazos con recomendacións de lecturas vinculadas á igualdade.

O programa de actividades foi presentado polo alcalde, José Manuel López; a concelleira de Igualdade, Rocío López; a directora do Centro de Información ás Mulleres, Ana Aldao; e a técnica de Igualdade, Alba Varela.

