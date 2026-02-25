INCLUSIÓN
Mozos e maiores aportan "saberes e sabores" a quenes máis os precisan en Cabana
Integro xuntou dúas parellas interxeracionais para cultivar e cociñar produtos de tempada
A Asociación Íntegro pon en marcha a segunda edición de Saberes e Sabores, un proxecto de voluntariado interxeracional co que colabora o Concello de Cabana. O alcalde, José Muíño, participou na presentación da iniciativa xunto ao presidente de Íntegro, Adolfo López, e outros representantes da entidade, radicada no municipio.
O programa desenvolverase ata o 15 de maio e promove a participación activa de persoas mozas, maiores e con discapacidade, tendendo pontes entre xeracións para compartir coñecementos, habilidades e ferramentas. Nel participan catro voluntarios —dous maiores de 55 anos e dous menores de 35— organizados en dúas parellas interxeracionais.
Novas tecnoloxías
Unha delas encárgase do cultivo de produtos de tempada nun invernadoiro. A persoa maior achega a súa experiencia na agricultura, mentres que a máis nova contribúe co seu dominio das novas tecnoloxías para optimizar o proceso.
A outra parella traballa nos fogóns cos alimentos obtidos no invernadoiro. A persoa de maior idade comparte a sabedoría da cociña tradicional, mentres que a máis nova incorpora innovación e novas técnicas.
A terceira liña de actuación céntrase no aproveitamento deste traballo conxunto para apoiar os veciños da contorna que máis o precisan. Tanto os produtos do invernadoiro como os pratos preparados no obradoiro repártense entre persoas maiores en situación de vulnerabilidade.
O Concello colabora identificando os fogares onde esta doazón é máis necesaria. Dende o goberno municipal expresaron o seu agradecemento polo labor de Íntegro, “que leva tres décadas levando a cabo un excelente traballo, promovendo a integración e camiñando cara a unha sociedade máis xusta”.
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- El chaval de Santa Comba que graba en su habitación y ha encumbrado el gallego en Spotify
- CCOO rechaza de nuevo el acuerdo para el convenio de autobuses: la huelga podría retomarse en Santiago
- El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
- Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
- Tres días y más de 60 eventos: la increíble fiesta medieval de este fin de semana a 1 hora de Santiago
- Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal
- Acuerdo parcial por el conflicto de Ryanair en el aeropuerto de Santiago: solo la CIG irá a juicio