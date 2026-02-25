Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EDUCACIÓN

O BNG reitera a demanda de máis profesores especialistas para centros da Costa da Morte

Óscar Insua di que levan cinco meses esperando unha resposta da Xunta

Concentración celebrada en Cee.

Concentración celebrada en Cee. / BNG

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

O BNG asegura que leva cinco meses á espera dunha resposta da Xunta respecto á solicitude de información sobre a atención ao alumnado con necesidades especiais nos centros escolares da Costa da Morte.

O deputado nacionalista Óscar Insua solicitou un informe sobre a matrícula de alumnos nas ensinanzas obrigatorias nos colexios públicos e concertados, detallando o número de escolares por curso e por aula, así como o número de alumnado con necesidades educativas especiais e necesidades específicas de apoio educativo, de profesores de Pedagoxía Terapéutica e de Audición e Linguaxe, e de coidadores.

Demandas en Muxía e Cee

Asegura que a Xunta «segue a facer oídos xordos» ás reivindicacións das familias, «que desde o inicio do ano escolar están demandando máis profesorado especializado para a atención das necesidades educativas dos alumnos e alumnas máis vulnerables da Costa da Morte, nomeadamente os de Muxía e Cee, que precisan de máis recursos», sinalou.

«Insistiremos ata que a Consellería de Educación atenda as demandas das ANPA, e continuaremos apoiando as familias», conclúe.

